Veja gastos de água e luz da Residência Oficial do Governo do ES

Início de mês, tempo de receber boletos, reclamar dos valores, mas pagar tudo direitinho. Pensando nisso, o Gazeta Online resolveu, então, mostrar outro boleto que a população tem que pagar: o dos gastos governamentais.

Por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), pedimos os valores das contas de água e luz da Residência Oficial do Governo do Espírito Santo, na Praia da Costa, Vila Velha, ao longo de 2017.

O imóvel é usado pelo governo do Estado para receber autoridades. Não funciona como casa do governador Paulo Hartung (PMDB).

É um espaço grande, com área total estimada em 100 mil metros quadrados. Por mês, as contas de água e luz, somadas, foram R$ 7.385,24, em média.

A maior despesa com luz foi em março de 2017: R$ 5.935,34. Com água, em novembro: R$ 5.443,94.







