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Veja gastos de água e luz da Residência Oficial do Governo do ES

Imóvel é usado pelo governo para receber autoridades e não funciona como casa do governador

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 23:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 23:26
Início de mês, tempo de receber boletos, reclamar dos valores, mas pagar tudo direitinho. Pensando nisso, o Gazeta Online resolveu, então, mostrar outro boleto que a população tem que pagar: o dos gastos governamentais.
Por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), pedimos os valores das contas de água e luz da Residência Oficial do Governo do Espírito Santo, na Praia da Costa, Vila Velha, ao longo de 2017.
O imóvel é usado pelo governo do Estado para receber autoridades. Não funciona como casa do governador Paulo Hartung (PMDB).
É um espaço grande, com área total estimada em 100 mil metros quadrados. Por mês, as contas de água e luz, somadas, foram R$ 7.385,24, em média.
A maior despesa com luz foi em março de 2017: R$ 5.935,34. Com água, em novembro: R$ 5.443,94. 
 
 
Por nota, o governo do Estado afirmou que desde o início da atual gestão vem aplicando medidas para reduzir os gastos. "No comparativo com o ano de 2014, em 2015; 2016 e 2017, o consumo de água e de energia foi significativamente reduzido. O consumo de água, teve uma redução de 137% e de energia, de 22,74%", informou.

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