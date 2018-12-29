Veja como ficou o secretariado de Renato Casagrande

Renato Casagrande assume o governo do Estado no próximo dia 1º de janeiro Crédito: Vitor Jubini

Com o anúncio do nome do deputado estadual Bruno Lamas (PSB) para ocupar a Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), e da definição do comando de alguns órgãos do Estado, o governador eleito Renato Casagrande (PSB) fechou nesta sexta-feira (28) sua equipe de governo. Ele toma posse no próximo dia 1º de janeiro. Confira quem é quem.

EQUIPE DE CASAGRANDE

SECRETÁRIOS

- Agricultura: Paulo Foletto (PSB)

Paulo Foletto, 62 anos, é deputado federal. Médico cirurgião, formado pela Ufes. Entre 1993 e 1996 exerceu o mandato de vereador e, em 2002, foi eleito deputado estadual e reeleito em 2006. Em 2011, Foletto assumiu seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados e exerce, nessa Legislatura, seu segundo mandato na Casa.

- Casa Civil: Davi Diniz (PPS)

Davi Diniz de Carvalho, 38 anos, é formado em Geografia e Administração. Pós-graduado em Gestão Pública e Contábil. Servidor de carreira do Estado na Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) no cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Na primeira gestão Casagrande, foi presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) e secretário de Economia e Planejamento. Em 2015 foi secretário de Administração da Prefeitura de Vitória. Ainda em 2015 assumiu o cargo de secretário da Fazenda que ocupa até a presente data no município.

- Casa Militar: Coronel Jocarly Aguiar

Coronel Jocarly Martins de Aguiar Junior, 47 anos. Formado no CFO ES (1994). Bacharel em Direito. Tem especialização em Segurança Pública. Foi comandante da Cia Choque BME. Foi diretor do CDP de Guarapari. Foi assessor militar no Tribunal de Justiça. Atualmente é diretor de apoio logístico da Polícia Militar.

- Chefia de Gabinete: Valésia Perozini Inacio (PSB)

Tem 51 anos e é formada em Direito. Foi chefe de gabinete durante toda a trajetória política do governador eleito Renato Casagrande.

- Ciência e Tecnologia: Cristina Engel

Cristina Engel de Alvarez, 57 anos, é arquiteta com mestrado e doutorado na área de tecnologia. Ingressou na Ufes em 1994. Desde 1987, desenvolve atividades vinculadas à Ciência e Tecnologia, especialmente nas áreas de Arquitetura/Urbanismo e das Engenharias, mas também em campos de gestão, como coordenadora de curso e diretora de centro. Atualmente é coordenadora de um grupo internacional vinculado à sustentabilidade urbana, composto por 7 países, 21 grupos e 121 componentes.

- Comunicação: Flavia Mignoni

Flavia Mignoni, 55 anos. Formada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Pós-graduada em Comunicação Organizacional. Foi repórter de Política de A Gazeta e A Tribuna por mais de 20 anos. Atuou em diversas campanhas políticas para prefeitos, deputados, senadores e governadores. Na primeira gestão Casagrande foi superintendente de comunicação.

- Controle e Transparência: Edmar Camata (PSB)

Edmar Moreira Camata, 37 anos, é formado em Direito pela Ufes. Tem especialização em Gestão Pública. É policial rodoviário federal há 12 anos. Foi secretário-geral da ONG Transparência Capixaba por quatro anos.

- Corpo de Bombeiros: Coronel Cerqueira

Coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, 47 anos, casado. Graduado em administração e direito na Ufes, especialista em administração pública na UGF, mestre em administração na Ufes e doutorando em administração na Ufes. Concluiu o Curso de Formação de Oficiais em 1° lugar, no ano de 1993. Possui cursos de Mergulho, Salvamento em Alturas; Busca em Estruturas Colapsadas, além dos cursos de Busca e Resgate no Japão e Salvamento com Embarcações em Portugal. Comandou a Cia de Busca e Salvamento, 3° BBM em Cachoeiro de Itapemirim e o 1° BBM em Vitória Chefiou o Centro de Atividades Técnicas, onde coordenou a construção do novo Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico e a implantação do Sistema Integrado de Atividades Técnicas. Atuou como Diretor de Pessoal, Orçamento e Finanças. Atualmente exerce a função de Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil.

- Cultura: Fabrício Noronha

Aos 34 anos, o músico e produtor cultural Fabrício Noronha é o mais jovem secretário da equipe reunida pelo governador eleito, Renato Casagrande (PSB). Formado em Artes Plásticas pela Ufes, foi um dos fundadores da banda Sol na Garganta do Futuro, do cineclube Cine Falcatrua, e também idealizador do maior festival de artes integradas no Estado, o Fábrica.Lab. Ao longo da carreira, aprofundou-se em projetos nas áreas de tecnologia, educação e cultura.

- Desenvolvimento: Heber Resende

Heber Viana de Resende, 63 anos, é natural de Cachoeiro de Itapemirim e formado em Engenharia Civil e Engenharia de Petróleo. Mestre em Engenharia Industrial. Tem 37 anos de experiência na área de energia; projetos de investimento; viabilização econômica de empreendimentos; solução de gargalos na infraestrutura necessária para suporte aos negócios; desenvolvimento de negócios em parceria; planejamento e desenvolvimento corporativo e desenvolvimento da gestão. Trabalhou nas cidades de Rio de Janeiro, Macaé, Salvador, São Mateus e Houston (Texas, EUA). Na Petrobras, foi gerente de Portfólio Corporativo; gerente de Relacionamento e Gestão para Projeto de Construção de Sondas no Brasil; gerente do escritório de Projetos na área de Negócios Internacional; gerente de Produção no ES, entre outras.

- Desenvolvimento Urbano: Marcus Vicente (PP)

Marcus Vicente, 64 anos, é deputado federal e formado em Direito. A carreira política começou em 1976, quando foi eleito vereador de Ibiraçu. Em seguida, foi prefeito do município por dois mandatos. Está no quinto mandato de deputado federal. Foi secretário Estadual de Turismo e da Casa Civil. É vice-presidente reeleito da CBF.

- Direitos Humanos: Nara Borgo

Nara Borgo Cypriano Machado, 39 anos, é mestre em Direito, especialista em Direito Penal Econômico (Universidade de Castilha, La Mancha, Espanha). Professora universitária, cursa MBA em Gestão de Pessoas. Já foi vice-presidente da OAB-ES, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB e atuou como conselheira no Conselho Estadual de Direitos Humanos. Atualmente, é secretária municipal de Direitos Humanos de Vitória.

- Educação: Vitor Amorim de Angelo

É formado em História pela Ufes com mestrado e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos. Tem 36 anos. No ensino básico, trabalhou na modalidade Ensino de Jovens e Adultos no Sesi-ES entre 2003-2004. No ensino superior, trabalhou como professor no Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia entre 2007-2008 e no Programa de Pós-Graduação em História da Ufes entre 2014-2015. Desde 2011 é professor de Ciência Política na Universidade Vila Velha, instituição onde acumula, desde então, atividades de ensino pesquisa e extensão com funções e cargos de gestão acadêmica. É o atual coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política da UVV.

- Esportes: Marcelo Santos (PDT)

Tem 48 anos. Formado em Administração e Direito, Marcelo Santos é pós-graduado em Direito Político e possui extensão universitária na USP em Integração de Competência no Desempenho de Atividade Judiciária com Usuários e Dependentes de Drogas. Começou a vida profissional como estagiário da Vitória Diesel e antes de entrar para a vida pública trabalhou na assessoria da presidência da Codesa. Foi vereador de Cariacica (1996-2000) e está em seu quarto mandato consecutivo como deputado estadual (2002, 2006, 2010 e 2014), reeleito no último pleito com 28.234 votos.

- Fazenda: Rogelio Pegoretti Caetano Amorim (PSB)

Tem 34 anos e é o atual secretário da Fazenda da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. É formado em Engenharia da Computação e mestre em Informática pela Ufes. É auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado. Na primeira gestão Casagrande, foi auditor do Estado na Secretaria de Controle e Transparência (Secont) e também ocupou a função de subsecretário de Estado da Transparência. Em 2017, foi controlador geral do município de Cachoeiro.

- Gestão e Recursos Humanos: Lenise Loureiro (PPS)

Lenise Menezes Loureiro, 48 anos, formada em Direito pela Ufes. Pós-graduada em Processo Civil. Gestora pública desde 2002. Foi secretária de Educação na Prefeitura de Vitória. Foi secretária de Meio Ambiente na Prefeitura da Serra e de Esportes no governo do Estado. Na gestão do prefeito Luciano Rezende, foi secretária de Gestão Estratégica e Desenvolvimento da Cidade. Na primeira gestão do governo Casagrande, foi presidente do Idaf.

- Governo: Tyago Hoffmann (PSB)

É economista, tem 38 anos e é mestre em Economia pela Ufes. Tem doutorado em Relações Interculturais pela Universidade Aberta de Portugal. Professor universitário há mais de 14 anos nas áreas de Economia e Administração Pública. Na primeira gestão de Casagrande foi secretário de Governo e chefe da Casa Civil.

- Justiça: Luiz Carlos Cruz

Luiz Carlos Cruz é delegado da Polícia Federal. Formado em Direito pela UERJ e Ciências Náuticas. Foi chefe da delegacia de Polícia Marítima por sete anos. Coordenou a missão estadual de Segurança Pública de Portos Terminais, Instalações Portuárias e Vias Navegáveis do Estado do Rio de Janeiro. Foi presidente da Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis por seis meses. Foi diretor de Operações da Secretaria Extraordinária para Segurança de Grandes Eventos do RJ, responsável pelo planejamento, treinamento e coordenação das ações de segurança para eventos como a Jornada Mundial da Juventude, Copa das Confederações, Copa do Mundo Fifa 2014 e Jogos Olímpicos Rio 2016.

- Meio Ambiente: Fabrício Machado (PV)

Fabrício Hérick Machado, 46 anos, é formado em Direito. Tem experiência em políticas públicas de agricultura, saúde, meio ambiente e qualificação profissional. Fez cursos de licenciamento e regularização ambiental rural; perícia ambiental; licenciamento ambiental de estações de tratamentos de esgoto; introdutório de licitação de controle administrativo. No município de Viana, já foi secretário de Meio Ambiente; Serviços Urbanos e Saúde; e vereador. É presidente estadual do Partido Verde (PV).

- Polícia Civil: Darcy Arruda

José Darcy Santos Arruda, delegado de Polícia de Estado desde 1992. Formado em Direito. Tem especialização em Segurança Pública pela Ufes e em Gerenciamento de Conflitos e Situações de Crise com tomada de reféns pela Brigada Militar/RJ/MJ (2001). Atualmente é superintendente de Polícia Especializada. Foi titular das delegacias de Barra de São Francisco, Conceição do Castelo e São Mateus. Chefiou os departamentos de Polícia Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari e Vitória. Já foi titular da Divisão de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio, titular da Delegacia Especializada de Tóxicos e Entorpecentes, titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, chefe de gabinete da Polícia Civil, corregedor-geral da Polícia Civil, subsecretário de Estado de Inteligência e Integração Correcional da Sesp, professor universitário de Direito Penal, professor da academia de Polícia Civil.

- Polícia Militar: Coronel Moacir Barreto Mendonça

Coronel Moacir Leonardo Vieira Barreto Mendonça, 44 anos. Formado em Direito pela Ufes. Concluiu o curso de Formação de Oficiais na Escola de Formação de Oficiais do ES. Pós-graduado em Direito Processual na FDV e também em Gestão Estratégica de Segurança Pública. Cursou Escola da Magistratura na Amages. Fez curso de especialização em inteligência policial na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Possui curso de Tiro Método Giraldi e Curso de Policiamento de Trânsito. Atuou muitos anos na Diretoria de Inteligência da PM e Subsecretaria de Inteligência da Sesp. Comandou os batalhões de Guarapari (10º BPM) e Serra (6º BPM). Atualmente exerce o cargo de Diretor de Finanças.

- Planejamento: Álvaro Rogério Duboc Fajardo

É delegado federal aposentado e tem 54 anos. Atualmente chefia a equipe de transição do governador eleito Renato Casagrande. É formado em Direito com especialização em Direito Público e tem MBA em gestão empresarial. Já exerceu algumas funções de chefia na Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo. Foi secretário de Estado de Ações Estratégicas no governo Casagrande (2011-2014) e corregedor da PF de 2015 a 2017.

- Procuradoria-Geral do Estado (PGE): Rodrigo de Paula

É procurador do Estado desde 2006 e atualmente exerce a função de Procurador Chefe do Centro de Estudos e Informações Jurídicas da Procuradoria-Geral do Estado. Formado em Direito pela Ufes, tem MBA em Direito Tributário pela FGV, mestrado e doutorado em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV. Tem 40 anos, é casado e pai de duas filhas.

- Saúde: Nésio Fernandes (PCdoB)

Nésio Fernandes de Medeiros Junior, 36 anos, é médico. Foi presidente da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (TO); médico da Estratégia da Saúde da Família; clínico geral no Hospital Regional de Paraíso e secretário Municipal da Saúde de Palmas (TO). Possui quatro pós-graduações, uma pela Universidade Federal do Maranhão e três pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Integrou o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) como membro de câmaras técnicas e grupos de trabalho.

- Segurança Pública: Roberto Sá

É delegado da Polícia Federal. Iniciou a carreira policial na Escola de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, em 1983, como cadete. Galgou todas as promoções, tendo sido instrutor do Batalhão de Operações Especiais (Bope) do Rio de Janeiro de 1989 a 1992, chegando ao posto de tenente-coronel, quando deixou a corporação para ingressar na PF. É formado em Direito pela PUC-RJ. Na PF, esteve à frente da Delegacia de Polícia Fazendária do Acre e participou, como chefe de segurança móvel, da escolta das 184 delegações estrangeiras presentes à Assembleia Geral da Interpol, realizada no Rio, em 2006.

Ele foi o homem de confiança de José Mariano Beltrame, ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, tendo participado da implantação das Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs) na capital fluminense. Chegou a assumir a secretaria quando Beltrame deixou o governo de Luiz Fernando Pezão, em 2016. Comandou a secretaria até fevereiro de 2018, quando deixou o cargo, em meio à intervenção federal na segurança do Rio.

- Turismo: Dorval de Assis Uliana

Dorval de Assis Uliana, 56 anos, formado em Cooperativismo pela Universidade Federal de Viçosa. Possui MBA em Gestão de Projetos pela FGV, pós-graduação em Gestão de Pequenas e Médias Empresas pela FEA/USP. Em Colatina, foi presidente da Companhia de Saneamento e Meio Ambiente e também secretário e Desenvolvimento Econômico e Turismo, integrando o Conselho Estadual do Turismo. Foi gestor do Instituto Sincades por nove anos.

- Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social: Bruno Lamas (PSB)

Bruno Lamas, 41 anos, é formado em Administração, com pós-graduação em Gestão Pública. Foi vereador no município da Serra por três vezes. Atualmente é deputado estadual e foi reeleito para mais um mandato, nas eleições deste ano. Preside a Frente Parlamentar da Micro e Pequena empresa e é autor da lei que concede gratuidade nos ônibus municipais aos idosos, menores que cinco anos e deficientes.

- Transportes e Obras Públicas: Fábio Damasceno

Fábio Ney Damasceno, 43 anos, é engenheiro civil com especialização em Transportes pela Faculdade de Engenharia Industrial São Bernardo do Campo. Cursou mestrado em Transportes e fez Administração Pública e Gestão de Cidades. Atua na área de transportes desde 1996 e já trabalhou na Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo e em outras empresas de consultoria do setor. Foi diretor de Transportes do DER-ES e secretário municipal de Transportes e Infraestrutura Urbana de Vitória. Na primeira gestão Casagrande, foi secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas. Durante um ano foi secretário-adjunto da Secretaria de Mobilidade do DF. Desde setembro de 2016 ocupa o cargo de secretário de Mobilidade do Distrito Federal.

DEMAIS ÓRGÃOS

- Aderes: Alberto Farias Gavini

Alberto Farias Gavini Filho, 59 anos. Graduado em Administração. Especialista em Planejamento Estratégico. Possui MBA em Gestão em projetos e processos organizacionais. Pós-graduado em Ciências da Educação. Na primeira gestão Casagrande foi subsecretário e secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Trabalho.

- Agência Estadual de Recursos Hídricos: Fábio Ahnert

Fábio Ahnert, 47 anos, é mestre em Engenharia Ambiental pela Ufes. Possui MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Doutorando em Engenharia Ambienta na área de recursos hídricos pela Ufes. Atuou como membro dos conselhos nacional e estadual de recursos hídricos. É técnico de carreira do Iema. Foi diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos na primeira gestão de Casagrande. Atualmente desenvolve atividades técnicas no Iema.

- Bandes: Angelo Baptista

Tem 54 anos. é Economista formado pela UERJ. Tem 30 anos de carreira profissional, sendo 20 na área de logística. Foi presidente das seguintes empresas: CODESA, Porto do Itaqui, Ferrovia Transnordestina; e diretor da Rumo Logística e da Brado Logística. Atualmente é consultor.

- Banestes: Vasco Cunha Gonçalves

Tem 49 anos, é formado na UNEB em Administração com habilitação em Comércio Exterior. Pós-graduado em Finanças pelo IBMEC. Atualmente é diretor presidente do Banco de Brasilia S.A. Possui cursos de especialização em Gestão de risco operacional; Desenvolvimento de Competências de Liderança e Administração de Conflitos; Formação em Mercado Financeiro, Matemática Financeira, Análise de crédito, Planejamento Estratégico, entre outros. Foi operador de Mercado e Gerente da Mesa de Operações do Banco de Brasília. Foi diretor Financeiro da Empresa Regius, foi Gerente de Negócios e relacionamento com, o mercado na empresa BRB. É Presidente do Conselho de Administração da empresa Cartão BRB S A Foi superintendente no BRB de recuperação de crédito, de governo financeiro e atuou na controladoria.

- Ceasa: Carlos Rafael

Carlos Roberto Rafael, 62 anos. Advogado há 35 anos, trabalhou na área comercial de grandes empresas como a Nestlé e Volkswagen. É produtor rural desde 1979 e fundador da Cooperativa de Produção de Cristal do Norte, em Pedro Canário. Foi secretário de Saúde de Cariacica, subsecretário de Serviços Urbanos de Vitória e diretor geral da Suppin.

- Cesan: Cael Linhalis

Carlos Aurelio Linhalis, 57 anos, é formado em Administração, pós-graduado em Administração com ênfase em Gestão. Trabalhou por 33 anos na Caixa Econômica Federal exercendo diversas funções de gestão: gerente de atendimento e relacionamento com clientes, gerente geral de agência, gerente regional do Norte do Espírito Santo, superintendente regional do Sul do Estado. Foi professor universitário por 9 anos das disciplinas Gestão Financeira e Gestão de Pessoas, no curso de Administração da Faculdade de Ciências Econômicas (Facec). Tem cursos na área de gestão, financeiro e desenvolvimento de pessoas.

- Ceturb: Raphael Trés

Raphael Trés da Hora, 36 anos, é formando em Direito pela FDV. Possui MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV. Servidor estadual de carreira, no cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental, desde novembro de 2008. Atuou na Procuradoria-Geral do Estado nas funções de chefe de gabinete e gerente-geral. Atuou também na Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes), na gerência de parcerias e público-privadas, no desenvolvimento de modelagens de projetos nas áreas de saúde, educação, saneamento, mobilidade urbana, entre outros.

- DER: Luiz Carlos Maretto (PSB)

Luiz Cesar Maretto, 58 anos, é engenheiro civil formado pela Universidade Gama Filho. Foi diretor do Dertes e diretor de Transporte do DER. Na primeira gestão Casagrande foi diretor do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes).

- Detran: Givaldo Vieira (PCdoB)

Givaldo Vieira tem 49 anos e é formado em Direito pela UFES. Foi vereador pelo município da Serra, secretário municipal de Assistência Social, deputado estadual e vice-governador do Estado. Atualmente é deputado federal.

- Diário Oficial: Madalena Santana

Madalena Santana Gomes, 55 anos. É pedagoga com mestrado em Politicas Públicas. Foi servidora pública do município da Serra por 32 anos, onde atuou como subsecretária de Defesa Social e secretária de Desenvolvimento Econômico. Também já foi vice-prefeita da cidade. Em Cariacica foi subsecretária do Trabalho.

- Esesp: Nelci Gazzoni

Nelci Gazzoni é formada em Pedagogia e pós-graduada em Planejamento Educacional. Atualmente é secretária de Educação da Serra.

- Fapes: Denio Rabelo Arantes

Denio Rebello Arantes, 62 anos, é bacharel em Física e Matemática, mestre em Física e doutor em Ciência dos Materiais. Em 1998, ingressou como professor no Centro Federal de Educação e Tecnologia do Espírito Santo (Cefetes) e em 2000 foi eleito para coordenar o Programa de Metalurgia e Materiais. Nesse mesmo ano, foi eleito para a presidência do Conselho de Administração da Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia. Em 2001, assumiu a Diretoria de Ensino do Sistema Cefetes e tornou-se o reitor quando o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) foi criado. Eleito em 2008, passou a ocupar no ano seguinte o cargo de reitor do Ifes, para o qual foi reeleito em 2012. Em dezembro de 2011, foi eleito presidente do Conselho Nacional dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (Conif). Como pesquisador, tem dezenas de artigos e capítulos de livros publicados. Participou da preparação do documento-base para políticas públicas de educação do Programa Nacional para Integração da Educação Profissional e Básica da Juventude e Educação de Adultos (Proeja). Em 2015, foi nomeado como representante da rede federal no Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii).

- Idaf: Mário Louzada

Mario Louzada tem 51 anos. Formado em Gestão Ambiental, é especialista em Licenciamento Ambiental e Gestão Pública. No primeiro governo de Casagrande foi gerente de Qualidade Ambiental no IEMA. Foi também superintendente do Ibama em 2016 e secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Cachoeiro de Itapemirim. É vice-presidente da Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente.

- Iema: Alaimar Fuiza

Alaimar Fiuza, 52 anos, é formado em Engenharia Mecânica pela Ufes e em Direito pela UVV. Pós-graduado em Análise de Sistema. Possui MBA em Gestão Estratégica pela Universidade de São Paulo. Trabalhou na Vale por mais de 30 anos, atuando em diversos setores, como: Gerência Meio Ambiente Sudeste; Gerência de Sustentabilidade da Logística Sudeste; Gerência Geral de Gestão Integrada da Ferrovia; Gerência Geral de Gestão Integrada Diretoria de Navegação; Gerência de Inovação Sistemas de Logística; e Gerência de Sistemas de TI.

- Incaper: Antônio Carlos Machado

Antônio Carlos Machado, 54 anos, é técnico em agropecuária e graduado em Administração. Trabalhou na Emater por nove anos. Foi prefeito de Pinheiros por duas vezes. Também foi vice-prefeito, vereador e secretário de Agricultura do município.Presidiu o consorcio ProdNorte por dois mandatos.

- IPAJM: José Elias Marçal

José Elias do Nascimento Marçal, 60 anos, é advogado há 29 anos. Pós-graduado em Regime Próprio da Previdência Social e em Direito Público com ênfase em Gestão Pública, foipresidente do IPAJM em nosso primeiro Governo. Também atuou com controlador interno geral da Câmara de Vitória, em 2015 e 2016.

- Instituto Jones Santos Neves: Luiz Paulo Vellozo Lucas (PPS)

Luiz Paulo Vellozo Lucas, 61 anos. Formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e com pós-graduação em desenvolvimento econômico e em economia industrial. Foi professor da PUC-RJ e da FDV. Foi engenheiro do BNDES e prefeito de Vitória de 1997 a 2005. Em 2006 foi eleito deputado federal. Em 2017 foi secretário de Desenvolvimento Urbano do Ministério das Cidades.

- Prodest: Tasso Lugon

Tasso de Macedo Lugon tem 46 anos. É administrador e bacharel em Direito. Especialista em Tecnologia da Informação, foi secretário da área de TI do Tribunal de Justiça e gerente de TI no Ministério Público.

- Procon: Lana Lages

Lana Lages, 49 anos, é formada em Direito pela UFES e pós-graduada em Direito Penal, Processo Penal e em Segurança Pública. É delegada de policia há 20 anos. Foi coordenadora do NUROC e gerente de inteligência da SESP. Atualmente é superintendente de Apoio Logístico e Engenharia da Policia Civil.

- RTV: Igor Pontini