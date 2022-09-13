Veja as propostas de Constituinte Eymael para o Brasil

Aos 82 anos, José Maria Eymael vai disputar a sua sexta eleição presidencial pelo Democracia Cristã. Antes, o advogado nascido em Porto Alegre ocupou cargo de deputado federal por São Paulo de 1986 a 1995. O candidato é casado, tem dois filhos, cinco netos e uma bisneta. Seu conhecido jingle de campanha foi criado em 1985, quando disputou a prefeitura de São Paulo, cargo ao qual concorreu novamente em 2012.