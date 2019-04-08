Um ano depois de filiação, Joaquim Barbosa se reaproxima do PSB

Joaquim Barbosa foi presidente do Supremo Tribunal Federal Crédito: Fellipe Sampaio/STF

Palácio do Planalto, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa se reaproximou do partido. Em reunião com o presidente da legenda, Carlos Siqueira, na semana passada, ficou combinado que o magistrado vai integrar um conselho de relações internacionais que vai formular o discurso da legenda na área. Um ano depois de assinar sua filiação ao PSB para disputar o, o ex-presidente dose reaproximou do partido. Em reunião com o presidente da legenda, Carlos Siqueira, na semana passada, ficou combinado que o magistrado vai integrar um conselho de relações internacionais que vai formular o discurso da legenda na área.

Congresso e nomeado secretário de relações internacionais do PSB nacional. A participação de Barbosa foi comemorada entre os pessebistas, que enxergam nele um potencial candidato presidencial em 2022, além de um símbolo da chamada "nova política" que pode ajudar a eleger prefeitos ano que vem. O colegiado será coordenado pelo deputado Alessandro Molon (RJ), líder da oposição noe nomeado secretário de relações internacionais do PSB nacional. A participação de Barbosa foi comemorada entre os pessebistas, que enxergam nele um potencial candidato presidencial em 2022, além de um símbolo da chamada "nova política" que pode ajudar a eleger prefeitos ano que vem.

“A minha insistência com a candidatura dele ano passado era porque eu já fazia o exame que aquela eleição não podia dar em boa coisa. O sistema político estava necrosado, como continua. Era preciso trazer gente nova, não profissional, para o mundo da política”, disse Siqueira ao Estado. Procurado, Barbosa não foi encontrado.

Segundo o dirigente pessebista, o partido não teve na ocasião a “compreensão exata” do momento. “Algumas lideranças não reagiram tão bem ou não tiveram entusiasmo (com a candidatura Barbosa). Ele não se sentiu muito seguro e acabou desistindo. A história podia ter sido completamente diferente se eu tivesse mantido a candidatura.”

O deputado federal Júlio Delgado (MG) lembra que uma das ponderações internas feitas, à época, à candidatura de Barbosa era a ausência de vida partidária antes da filiação. “Se ele trazer na secretaria suas contribuições, participar de reuniões, falar com a militância e ajudar na formação política, acredito que isso pode ser visto como uma boa entrada”, afirmou.

Para o parlamentar, o governo tem deixado a desejar em aspectos internacionais e Barbosa pode contribuir nessa área. “O Joaquim tem uma visão mais global do processo que estamos colocados, e vê por aí um caminho para começar a ter essa militância que, lá na frente, pode caminhar para uma candidatura”, afirmou. Delgado ressaltou, no entanto, que Barbosa pode apenas entrar no mundo partidário e não disputar eleições, como o próprio presidente do PSB.

FILIAÇÃO

Lula da Silva para assinar sua ficha de filiação ao PSB. Ele pediu ao partido que a formalidade fosse discreta, sem festa e nem discurso político para evitar associações entre a sua entrada no partido e a mobilização nacional em torno da prisão do petista. No dia 6 abril de 2018, uma sexta-feira, Barbosa aproveitou que o foco da imprensa estava na iminente prisão do ex-presidente Luiz Inácioda Silva para assinar sua ficha de filiação ao PSB. Ele pediu ao partido que a formalidade fosse discreta, sem festa e nem discurso político para evitar associações entre a sua entrada no partido e a mobilização nacional em torno da prisão do petista.