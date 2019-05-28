TSE registra nova filiação do prefeito afastado Luciano Paiva ao PSB

Luciano Paiva, prefeito afastado de Itapemirim Crédito: Arquivo

Luciano Paiva está de volta ao PSB, partido pelo qual se elegeu em 2012. É isso que mostra o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na relação de filiados, disponível no site da Corte, em consulta feita nesta segunda-feira (27). O prefeito afastado de Itapemirimestá de volta ao PSB, partido pelo qual se elegeu em 2012. É isso que mostra o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na relação de filiados,, em consulta feita nesta segunda-feira (27).

O sistema registra que Paiva filiou-se pela primeira vez ao partido em 2011, deixou a sigla em 2016 e retornou aos quadros em 12 de abril de 2019, em situação regular.

O presidente estadual da legenda, Carlos Rafael, no entanto, diz desconhecer a filiação do prefeito afastado e pretende desfazê-la.

"Se houve a filiação, será desfeita. A estadual não autorizou nem tem conhecimento. Filiações de ex-mandatários, ou mandatários (pessoas com mandato eletivo), só podem acontecer com autorização da estadual", afirmou, nesta segunda-feira (27), à reportagem do Gazeta Online.

O presidente da comissão provisória do partido em Itapemirim, Rodrigo Bolelli, disse não entender como o nome de Paiva "apareceu" no site do TSE, negou ter tido qualquer conversa recente de temática política com Luciano Paiva, mas também contou: "Estamos abertos a todos os políticos, avaliamos nomes, mas não tem nada definido. Sabia que ele (Paiva) tinha procurado para retomar (a filiação ao PSB), todo mundo procura, mas sempre em negociação, nada definitivo".

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) informou que os nomes cadastrados como filiados são informados à Justiça Eleitoral pelos próprios partidos. A desfiliação também é registrada após a apresentação de um requerimento. A reportagem não conseguiu contato com Luciano Paiva. Uma pessoa próxima a ele diz que o prefeito afastado tem se dedicado à atividade médica e adotado uma postura discreta.

PROS

O prefeito também já integrou as fileiras do Pros. Foi pela sigla que ele se reelegeu em 2016. O TSE registra que ele ingressou no partido em março daquele ano mesmo – o prazo de filiação para quem quer disputar eleições, após a minirreforma eleitoral passou a ser seis meses antes do pleito.

A data do cancelamento da filiação é de 5 de novembro de 2018. O presidente estadual do Pros, Sandro Locutor, confirma que Paiva pediu para sair do partido "ainda no ano passado após novas denúncias do Ministério Público contra ele", quando havia risco, de acordo com Locutor, de Paiva sofrer expulsão da legenda.

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