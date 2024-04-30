Prazo para emitir e regularizar título de eleitor vai até o dia 8 de maio Crédito: Divulgação/TSE

Quem precisa emitir ou regularizar o título eleitoral vai ter uma oportunidade extra. A partir da próxima quinta-feira (2), todos os cartórios eleitorais do Espírito Santo atenderão em horário estendido até a data de fechamento do cadastro , no dia 8 de maio, visando às eleições deste ano

Os cartórios estarão abertos de 9h às 18h nos dias úteis e de 10h às 18h no próximo fim de semana (4 e 5 de maio). Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo ( TRE-ES ), a medida visa garantir o atendimento à população na reta final para o fechamento de cadastros.

O eleitor que precisa emitir seu título pode comparecer ao cartório eleitoral mais próximo de sua casa - confira o endereço aqui - portando documento oficial de identificação com foto, comprovante de residência e comprovante de quitação militar (obrigatório às pessoas do gênero masculino que pertençam à classe dos conscritos, ou seja, os brasileiros nascidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano em que completarem 19 anos de idade). Também é possível fazer o documento de forma on-line pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Já aqueles que buscam a transferência de domicílio eleitoral precisam levar um documento que comprove, no mínimo, três meses de vínculo com o novo município. O comprovante de residência também é exigido em caso de atualização ou correção de dados no cadastro, juntamente com o comprovante da informação que precisa ser atualizada.

Your browser does not support the audio element. TRE amplia horário para emissão e regularização de título de eleitor no ES

Para cadastrar a biometria, a Justiça Eleitoral coleta, no local, as impressões digitais de todos os dedos das mãos da pessoa, a assinatura e a foto digitalizadas. Também é feita a atualização dos dados biográficos. Por isso, é necessário levar também o comprovante de endereço.

Nos casos de título suspenso, é necessário levar o comprovante que restabelece os direitos políticos da eleitora ou do eleitor – como comunicação do Ministério da Justiça, portaria, certidão do juízo competente ou outro documento que comprove o cumprimento ou a extinção da pena ou sanção imposta. Quando a regularização for de título cancelado, é necessário levar a mesma documentação exigida para o primeiro título.

O TRE-ES lembra que não será aceito a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como documento de identificação. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para jovens de 16 e 17 anos, pessoas analfabetas e maiores de 70 anos, e são obrigatórios a partir dos 18 anos de idade.