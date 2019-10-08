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José Esmeraldo x Chico Donato

TJES derruba liminar e eleição do MDB de Vitória tem reviravolta

Deputado estadual José Esmeraldo havia obtido decisão provisória para suspender convenção municipal, que agora poderá ser realizada

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 19:30

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

08 out 2019 às 19:30
Deputado estadual José Esmeraldo Crédito: Tati Beling/Ales
A guerra jurídica entre emedebistas no Espírito Santo continua. Desta vez, a batalha refere-se ao MDB de Vitória. A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça (TJES) derrubou, nesta terça-feira (08), liminar (decisão provisória) que suspendeu a convenção municipal do partido.
O deputado estadual José Esmeraldo havia acionado a Justiça depois de a chapa dele ter sido indeferida pelo partido na disputa pelo comando da sigla em Vitória. Por meio da liminar, a convenção foi suspensa e o então presidente municipal, Chico Donato, afastado. Agora, a situação foi revertida.
Uma comissão provisória foi instalada e à frente do MDB da Capital está hoje a ex-deputada estadual Luzia Toledo. De acordo com Sirlei de Almeida, advogado que representou o MDB no recurso por meio do qual a liminar foi derrubada, Luzia vai continuar no posto até o final do mandato provisório, que segue até dezembro. Até lá, também, deve ser realizada a convenção municipal para eleger o novo diretório.
Ainda segundo Almeida, a comissão provisória ainda vai deliberar sobre como se dará a eleição, se considerando as inscrições feitas após a convocação anterior, que resultou no indeferimento da chapa de Esmeraldo, ou se um novo período de inscrições será aberto.

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O julgamento desta terça foi do agravo de instrumento, que é o recurso impetrado pelo MDB de Vitória. Antes, uma decisão monocrática do desembargador relator já havia suspendido os efeitos da liminar de 1º grau. Agora, a liminar foi revogada pelo colegiado. José Esmeraldo pode recorrer. Mas diz não dar mais importância ao caso. Está mais interessado na eleição para a direção regional (estadual) do MDB, na qual apoia Marcelino Fraga contra Lelo Coimbra.
"Isso (a questão da convenção municipal e o afastamento de Chico Donato) já morreu há muito tempo. Eu quero é o regional. O Marcelino foi lá em Brasília e conseguiu. A convenção estadual deve ser realizada até 30 de novembro", lembra o deputado estadual.
"Nós ganhamos a liminar e o Chico Donato foi afastado, colocaram a Luzia lá. Se eu disputar, eu ganho. Se o Marcelino ganhar a eleição ele me indica na hora (para o diretório municipal). Mas não quero, vou disputar. Só que não estou preocupado com municipal agora, estávamos preocupados lá atrás", complementa. 

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