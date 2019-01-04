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Thammy Miranda assume cargo de vereador de São Paulo em 2019

Eleito como suplente, deve substituir companheiro que assume como deputado

Publicado em 03 de Janeiro de 2019 às 22:26

Publicado em 

03 jan 2019 às 22:26
Thammy Miranda, futuro vereador de São Paulo Crédito: Reprodução / Instagram
Fevereiro de 2019 deve causar uma reviravolta na vida de Thammy Miranda.
Segundo o site da Revista Caras, o filho de Gretchen será chamado para assumir uma cadeira como vereador de São Paulo.
Nas eleições para o cargo de 2016, o influenciador arreacou quase 12.500 votos, qualificando-o como suplente. Alguns dos vereadores do Partipo Progressista, [PP], pelo qual Thammy concorreu, vagaram as cadeiras, deixando o caminho livre para ele.
Por conta do número de votos, será convocado a assumir o cargo oficialmente em cerca de 1 mês, e mantem-se no posto até o final de 2020, quando ocorrerão novas eleições.
"Estou bastante feliz com isso, se eu concorri e fiquei como suplente, era óbvio que meu objetivo era assumir", garantiu para Leo Dias.
As informações foram divulgadas pelo site da Revista Caras.

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