Thammy Miranda assume cargo de vereador de São Paulo em 2019

Thammy Miranda, futuro vereador de São Paulo Crédito: Reprodução / Instagram

Fevereiro de 2019 deve causar uma reviravolta na vida de Thammy Miranda.

Segundo o site da Revista Caras, o filho de Gretchen será chamado para assumir uma cadeira como vereador de São Paulo.

Nas eleições para o cargo de 2016, o influenciador arreacou quase 12.500 votos, qualificando-o como suplente. Alguns dos vereadores do Partipo Progressista, [PP], pelo qual Thammy concorreu, vagaram as cadeiras, deixando o caminho livre para ele.

Por conta do número de votos, será convocado a assumir o cargo oficialmente em cerca de 1 mês, e mantem-se no posto até o final de 2020, quando ocorrerão novas eleições.

"Estou bastante feliz com isso, se eu concorri e fiquei como suplente, era óbvio que meu objetivo era assumir", garantiu para Leo Dias.