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Prisão

Temer é transferido para batalhão da PM em São Paulo

O pedido para a mudança foi feito na última quinta-feira (09), antes do ex-presidente se apresentar à Polícia Federal (PF); o advogado disse que a Polícia Militar possui sala com as características exigidas pela lei

Publicado em 

13 mai 2019 às 19:00

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 19:00

Michel Temer, ex-presidente da República Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Brasília
O ex-presidente da República Michel Temer foi transferido por volta das 15h30 desta segunda-feira (13) da Superintendência da Polícia Federal (PF) em São Paulo, onde cumpre prisão preventiva, para a sala de estado-maior do Comando de Policiamento de Choque, no centro da capital paulista.
A decisão da juíza Caroline Figueiredo, substituta 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, atende pedido da defesa de Temer.
De acordo com o advogado de defesa Eduardo Carnelós, o pedido para a mudança foi feito na última quinta-feira (9), antes de Temer se apresentar à Polícia Federal (PF). O advogado disse que a Polícia Militar possui sala com as características exigidas pela lei.
Temer e o coronel aposentado João Batista Lima Filho são alvos da Operação Descontaminação, um dos desdobramentos da Lava Jato no Rio de Janeiro, que investiga desvios da ordem de R$ 1,8 bilhão nas obras da usina nuclear de Angra 3. No dia 21 de março, o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, acatou pedido do Ministério Público Federal (MPF) e decretou as prisões preventivas de ambos.
Na ocasião, eles foram levados ao Rio de Janeiro, onde ficaram detidos por quatro dias, sendo liberados em 25 de março, conforme liminar concedida pelo desembargador Antonio Ivan Athié. No dia 8, no entanto, a Primeira Turma do TRF-2 derrubou essa liminar por 2 votos a 1. A posição de Athié foi vencida pelos votos dos desembargadores Abel Gomes e Paulo Espírito Santo.

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