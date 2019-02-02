Suspeita de fraude: eleição para presidência do Senado tem nova votação

Sob suspeita de fraude, a eleição para presidente do Senado será refeita na tarde deste sábado (2), anunciou o presidente da sessão, José Maranhão (MDB-PB).
Apareceram 82 cédulas de votação, mas há apenas 81 senadores, que decidiram refazer todo o processo.
Havia 80 cédulas dentro de envelope, a forma correta, e duas fora. Discutiu-se anular apenas os dois votos, hipótese vencida.
"A atitude mais prudente é fazer nova eleição", disse o senador José Maranhão (MDB-PB), que preside a sessão por ser o senador mais velho, com 85 anos.
CÉDULAS
A apuração da votação manual para a presidência do Senado chegou a novo impasse, em mais um capítulo da sucessão de confusões que marcou a disputa.
Ao apurar as cédulas depositadas nas urnas, descobriu-se haver 82 cédulas, sendo que só há 81 senadores. Havia 80 cédulas dentro de envelope, a forma correta, e duas fora.
No momento, há grande discussão sobre o que fazer, anular os dois votos ou fazer nova votação manual.
"Manda pro Toffoli decidir", ironizou um dos senadores.
A senadora Kátia Abreu (PDT-TO) também ironizou a situação e disse em rede social que "levaria a urna" -em referência ao fato de ter pego a pasta da Mesa Diretora na sessão de sexta (1º).