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Legislativo municipal

Suplente de vereador afastado na Serra participa de primeira sessão

Wanildo Sarnaglia (Avante) assumiu a vaga de Nacib Haddad (PDT), que teve afastamento do cargo determinado pela Justiça
Maíra Mendonça

Maíra Mendonça

Publicado em 

22 mai 2019 às 19:12

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 19:12

Câmara da Serra Crédito: Ricardo Medeiros
O vereador suplente Wanildo Sarnaglia (Avante) tomou posse, nesta quarta-feira (22), da sua cadeira na Câmara da Serra e já participa da sessão ordinária que acontece nesta tarde na Casa. Wanildo assume a vaga de Nacib Haddad (PDT), que teve afastamento decretado pela Justiça no dia 15 de abril e é investigado em processo que apura fraude licitatória e cartel na limpeza pública.
A convocação do suplente foi determinada pela juíza Telmelita Guimarães Alves, da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, após o próprio Wanildo ingressar com um mandado de segurança na Justiça.
Desde o afastamento de Nacib, que é um dos principais aliados do presidente Rodrigo Caldeira (Rede) na Casa, a Câmara não havia convocado substitutos. Em sua decisão, a juíza afirma que o suplente enviou um requerimento administrativo dirigido a Caldeira no qual pleiteava sua convocação, mas ela não aconteceu.
A reportagem tentou entrar em contato com Wanildo, mas ele não retornou às ligações.

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