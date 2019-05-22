Suplente de vereador afastado na Serra participa de primeira sessão

O vereador suplente(Avante) tomou posse, nesta quarta-feira (22), da sua cadeira na Câmara da Serra e já participa da sessão ordinária que acontece nesta tarde na Casa. Wanildo assume a vaga de(PDT),e é investigado em processo que apura fraude licitatória e cartel na limpeza pública.

da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, após o próprio Wanildo ingressar com um mandado de segurança na Justiça.

Desde o afastamento de Nacib, que é um dos principais aliados do presidente Rodrigo Caldeira (Rede) na Casa, a Câmara não havia convocado substitutos. Em sua decisão, a juíza afirma que o suplente enviou um requerimento administrativo dirigido a Caldeira no qual pleiteava sua convocação, mas ela não aconteceu.