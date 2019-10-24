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STF retoma julgamento sobre prisão após a 2ª instância

Posição de Rosa Weber gera expectativa; placar está 3 a 1 para manter prisão antes de esgotados os recursos, mas faltam 7 votos

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 15:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 15:14
Plenário do STF Crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF
O Supremo Tribunal Federal (STF) entra nesta quinta-feira (24) no 3º dia de julgamento sobre prisão após condenação em 2ª instância. A expectativa do dia é para o voto da ministra Rosa Weber. Primeira a votar na retomada do julgamento nesta quinta, a ministra sempre foi contra a prisão em segunda instância, mas, em 2018, votou por negar um habeas corpus ao ex-presidente Lula. Na ocasião, argumentou que era preciso respeitar a orientação da maioria do colegiado, que autorizara, num julgamento anterior, a execução provisória da pena.

VOTAÇÃO

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