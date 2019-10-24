STF retoma julgamento sobre prisão após a 2ª instância

O Supremo Tribunal Federal (STF) entra nesta quinta-feira (24) no 3º dia de julgamento sobre prisão após condenação em 2ª instância. A expectativa do dia é para o voto da ministra Rosa Weber. Primeira a votar na retomada do julgamento nesta quinta, a ministra sempre foi contra a prisão em segunda instância, mas, em 2018, votou por negar um habeas corpus ao ex-presidente Lula. Na ocasião, argumentou que era preciso respeitar a orientação da maioria do colegiado, que autorizara, num julgamento anterior, a execução provisória da pena.