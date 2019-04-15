STF já foi acionado 24 vezes para barrar medidas do governo Bolsonaro

A expectativa dentro do tribunal é a de que o número de ações aumente com o avanço das discussões sobre a reforma da Previdência, considerada estratégica pelo Planalto. Em março, a Advocacia-Geral da União () anunciou a criação de uma força-tarefa para fazer uma “blindagem jurídica” da medida, como uma forma de afastar eventuais problemas em tribunais. Em outra frente, o ministro da Economia,, já almoçou com o presidente do STF, ministro, e se reuniu com outros integrantes da Corte para tratar do tema, causando boa impressão entre os magistrados.