Servidores de gabinete terão extra de R$ 1 mil na Assembleia do ES

Projeto foi aprovado durante sessão extraordinária Crédito: Lissa de Paula/Ales

R$ 1 mil mensais a servidores de gabinete que cumprirem atividades de representação parlamentar. Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira (16) o projeto de lei que institui o pagamento de uma gratificação no valor dea servidores de gabinete que cumprirem atividades de representação parlamentar.

Como cada deputado poderá contemplar um de seus funcionários de gabinete por mês, a despesa fixa com o pagamento do novo benefício pode chegar a R$ 30 mil mensais. São impedidos de receber a verba somente ocupantes dos cargos de supervisor geral, assessores externos e motorista.

Your browser does not support the audio element. Servidores de gabinete terão extra de mil reais na Assembleia do ES

O dinheiro será retirado das cotas parlamentares, que serão reduzidas de R$ 4.500 para R$ 3 mil. A assessoria da Casa afirma que, com isso, R$ 180 mil serão poupados ao ano.

GASTOS

Carlos Von (Avante) optaram por não utilizar o benefício. Segundo dados do Portal de Transparência da Casa, até maio deste ano os demais 28 deputados gastaram R$ 291,3 mil enquanto poderiam chegar a R$ 630 mil. Atualmente, os parlamentares não gastam o valor integral da cota parlamentar. Dos 30 deputados, Fabrício Gandini (PPS) e(Avante) optaram por não utilizar o benefício. Segundo dados do Portal de Transparência da Casa, até maio deste ano os demais 28 deputados gastaramenquanto poderiam chegar a