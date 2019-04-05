Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No twitter

Sérgio Moro: Provando que esse twitter é meu mesmo

Ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Púiblica, posta em sua conta foto exibindo um calendário da Caixa e reconhece que expediente 'é um pouco inusitado'

Publicado em 04 de Abril de 2019 às 23:13

Publicado em 

04 abr 2019 às 23:13
Ministro Sérgio Moro Crédito: Reprodução
O ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) postou nesta quinta (4), em sua conta no Twitter uma foto em que aparece atrás de um prosaico calendário da Caixa. A estratégia do outrora poderoso juiz da Lava Jato tem uma razão, segundo ele próprio esclareceu. “Provando que esse twitter é meu mesmo.”
Ele reconhece que o expediente adotado ´é um pouco inusitado’.
Moro fez a postagem junto ao calendário do banco público para afastar de vez as dúvidas de que ele aderiu mesmo às redes.
> Bolsonaro se desculpou por 'caneladas' com líderes de partidos
O ministro aderiu à rede social nesta quinta-feira (4), e, até 20h, tinha 277 mil seguidores. “Quero explicar aqui o projeto de lei anticrime, além das medidas executivas em andamento do Ministério”.
“Nem sempre poderei estar por aqui, pois o trabalho é intenso, mas quando possível darei informações sobre as ações do Ministério”, afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Twitter
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados