Sérgio Moro: Provando que esse twitter é meu mesmo

Ministro Sérgio Moro Crédito: Reprodução

O ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) postou nesta quinta (4), em sua conta no Twitter uma foto em que aparece atrás de um prosaico calendário da Caixa. A estratégia do outrora poderoso juiz da Lava Jato tem uma razão, segundo ele próprio esclareceu. “Provando que esse twitter é meu mesmo.”

Ele reconhece que o expediente adotado ´é um pouco inusitado’.

Moro fez a postagem junto ao calendário do banco público para afastar de vez as dúvidas de que ele aderiu mesmo às redes.

O ministro aderiu à rede social nesta quinta-feira (4), e, até 20h, tinha 277 mil seguidores. “Quero explicar aqui o projeto de lei anticrime, além das medidas executivas em andamento do Ministério”.