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Passando a Limpo

Sérgio Moro pediu a prisão preventiva de Lula?

Mensagem viralizou em grupos de WhatsApp e tomou proporções gigantes fazendo com que a Justiça Federal se manifestasse sobre a 'foto'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 20:43

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 20:43

Um falso mandado de prisão, supostamente assinado pelo juiz federal Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, contra o ex-presidente Lula (PT) circula pelas redes sociais. O boato tomou tais proporções que a própria Justiça Federal emitiu uma nota para desmentir a história:
"A Seção de Comunicação Social da Justiça Federal do Paraná esclarece que: o mandado de prisão, supostamente expedido pela 13ª Vara Federal de Curitiba em desfavor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que circula nas redes sociais e aplicativos de mensagem instantânea nesta sexta-feira (26/1), é falso."
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