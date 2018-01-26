Sérgio Moro pediu a prisão preventiva de Lula?

Um falso mandado de prisão, supostamente assinado pelo juiz federal Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, contra o ex-presidente Lula (PT) circula pelas redes sociais. O boato tomou tais proporções que a própria Justiça Federal emitiu uma nota para desmentir a história:

"A Seção de Comunicação Social da Justiça Federal do Paraná esclarece que: o mandado de prisão, supostamente expedido pela 13ª Vara Federal de Curitiba em desfavor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que circula nas redes sociais e aplicativos de mensagem instantânea nesta sexta-feira (26/1), é falso."