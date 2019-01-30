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Tragédia em Brumadinho

Sem poder conversar, Bolsonaro é informado sobre Brumadinho, diz Mourão

Três ministros devem visitar o presidente nesta quarta-feira, em São Paulo, para falar sobre o caso

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 15:33

Publicado em 

30 jan 2019 às 15:33
O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, informou nesta quarta-feira que os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles; de Minas e Energia, Bento Albuquerque e do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, devem visitar o presidente Jair Bolsonaro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quinta-feira, para tratar do caso da tragédia de Brumadinho. As três pastas são as mais envolvidas com os desdobramentos da tragédia.
Mourão disse que Bolsonaro, operado há dois dias, ainda não estava podendo conversar mas foi atualizado dos últimos dados sobre o caso por mensagem.
— O presidente não está podendo conversar então eu mandei uma mensagem para ele com os últimos dados a respeito de Brumadinho. Amanhã, os três ministros que estão mais envolvidos com esses assuntos devem ir à São Paulo para uma breve conversa com ele. Até porque as recomendações e pedidos da família é de que visitas só após a segunda-feira. Irão Ricardo Salles, Bento Albuquerque e Gustavo Canuto — informou Mourão.
No último sábado, um dia antes de se internar para fazer a cirurgia de retirada da bolsa de colostomia, Bolsonaro esteve na região onde aconteceu o rompimento da barragem. Na visita, o presidente também esteve acompanhado dos três ministros.
Até a manhã desta quarta-feira, o número de mortos na tragédia chegou a 84 vítimas. Destes, 67 já foram identificados.

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