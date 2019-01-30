Sem poder conversar, Bolsonaro é informado sobre Brumadinho, diz Mourão

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, informou nesta quarta-feira que os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles; de Minas e Energia, Bento Albuquerque e do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, devem visitar o presidente Jair Bolsonaro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quinta-feira, para tratar do caso da tragédia de Brumadinho. As três pastas são as mais envolvidas com os desdobramentos da tragédia.

Mourão disse que Bolsonaro, operado há dois dias, ainda não estava podendo conversar mas foi atualizado dos últimos dados sobre o caso por mensagem.

— O presidente não está podendo conversar então eu mandei uma mensagem para ele com os últimos dados a respeito de Brumadinho. Amanhã, os três ministros que estão mais envolvidos com esses assuntos devem ir à São Paulo para uma breve conversa com ele. Até porque as recomendações e pedidos da família é de que visitas só após a segunda-feira. Irão Ricardo Salles, Bento Albuquerque e Gustavo Canuto — informou Mourão.

No último sábado, um dia antes de se internar para fazer a cirurgia de retirada da bolsa de colostomia, Bolsonaro esteve na região onde aconteceu o rompimento da barragem. Na visita, o presidente também esteve acompanhado dos três ministros.