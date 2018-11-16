Seleção de médicos para substituir cubanos acontecerá ainda este mês

Médica com o detalhe do estetoscópio Crédito: Divulgação

Em nota publicada nesta sexta-feira (16), o Ministério da Saúde informou que realizará uma reunião com a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) para a definição da saída dos médicos cubanos do

e entrada dos profissionais brasileiros que serão selecionados por edital.

De acordo com a pasta, a seleção de profissionais brasileiros em primeira chamada do edital será realizada ainda no mês de novembro e o comparecimento dos profissionais aos municípios ocorrerá imediatamente após a escolha deles. O edital vai selecionar profissionais para as 8.332 vagas que serão deixadas pelos médicos cubanos.

O Ministério da Saúde informou que, no início a da próxima semana, será dada coletiva de imprensa para esclarecer detalhes sobre o edital de seleção e chamada para inscrições.

O governo de Cuba quer retirar todos os médicos cubanos do Brasil nos próximos 40 dias . Eles devem voltar a Cuba até 25 de dezembro. A informação foi transmitida ao Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) em reunião na quinta-feira na Embaixada de Cuba. Segundo o presidente da entidade, Mauro Junqueira, o representante do governo cubano afirmou que a decisão é "irrevogável" e que o caso está sendo conduzido diretamente pelo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Os médicos sairão de forma gradual, em grupos. Os primeiros devem sair em no máximo dez dias. Eles estão sendo notificados.