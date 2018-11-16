Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Seleção de médicos para substituir cubanos acontecerá ainda este mês

Ministério da Saúde informou que terá reunião com Organização Pan-Americana de Saúde para a definir sobre saída dos profissionais de Cuba

Publicado em 

16 nov 2018 às 12:31

Publicado em 16 de Novembro de 2018 às 12:31

Médica com o detalhe do estetoscópio Crédito: Divulgação
Em nota publicada nesta sexta-feira (16), o Ministério da Saúde informou que realizará uma reunião com a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) para a definição da saída dos médicos cubanos do
Mais Médicos
e entrada dos profissionais brasileiros que serão selecionados por edital.
De acordo com a pasta, a seleção de profissionais brasileiros em primeira chamada do edital será realizada ainda no mês de novembro e o comparecimento dos profissionais aos municípios ocorrerá imediatamente após a escolha deles. O edital vai selecionar profissionais para as 8.332 vagas que serão deixadas pelos médicos cubanos.
O Ministério da Saúde informou que, no início a da próxima semana, será dada coletiva de imprensa para esclarecer detalhes sobre o edital de seleção e chamada para inscrições.
> Retirada de médicos cubanos do Espírito Santo será imediata
O governo de Cuba quer retirar todos os médicos cubanos do Brasil nos próximos 40 dias . Eles devem voltar a Cuba até 25 de dezembro. A informação foi transmitida ao Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) em reunião na quinta-feira na Embaixada de Cuba. Segundo o presidente da entidade, Mauro Junqueira, o representante do governo cubano afirmou que a decisão é "irrevogável" e que o caso está sendo conduzido diretamente pelo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Os médicos sairão de forma gradual, em grupos. Os primeiros devem sair em no máximo dez dias. Eles estão sendo notificados.
- A partir do dia 25 de novembro, segundo nos informaram, já haverá um voo diário, providenciado pelo governo cubano, para levar os médicos. Será uma situação muito difícil para as áreas que ficarão desassistidas - afirmou Junqueira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Saúde Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados