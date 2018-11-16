Seleção de médicos para substituir cubanos acontecerá ainda este mês

Em nota publicada nesta sexta-feira (16), o Ministério da Saúde informou que realizará uma reunião com a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) para a definição da saída dos médicos cubanos do
e entrada dos profissionais brasileiros que serão selecionados por edital.
De acordo com a pasta, a seleção de profissionais brasileiros em primeira chamada do edital será realizada ainda no mês de novembro e o comparecimento dos profissionais aos municípios ocorrerá imediatamente após a escolha deles. O edital vai selecionar profissionais para as 8.332 vagas que serão deixadas pelos médicos cubanos.
O Ministério da Saúde informou que, no início a da próxima semana, será dada coletiva de imprensa para esclarecer detalhes sobre o edital de seleção e chamada para inscrições.
O governo de Cuba quer retirar todos os médicos cubanos do Brasil nos próximos 40 dias . Eles devem voltar a Cuba até 25 de dezembro. A informação foi transmitida ao Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) em reunião na quinta-feira na Embaixada de Cuba. Segundo o presidente da entidade, Mauro Junqueira, o representante do governo cubano afirmou que a decisão é "irrevogável" e que o caso está sendo conduzido diretamente pelo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Os médicos sairão de forma gradual, em grupos. Os primeiros devem sair em no máximo dez dias. Eles estão sendo notificados.
- A partir do dia 25 de novembro, segundo nos informaram, já haverá um voo diário, providenciado pelo governo cubano, para levar os médicos. Será uma situação muito difícil para as áreas que ficarão desassistidas - afirmou Junqueira.