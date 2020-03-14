"Se prosseguir com reformas, o Congresso Nacional vai conseguir retomar sua importância"

Primeiro, continuando a votar as reformas, e nelas ter grandeza de buscar o bem comum do Brasil, e não só os interesses das corporações. Também precisam preparar melhor a legislação. Eles precisam mostrar que querem acabar com a corrupção. Nós tentamos, por anos, aprovar algo que tivesse a ideia da Lei da Ficha Limpa, e não conseguíamos. Só por meio da iniciativa popular que isso se concretizou, em 2010. O Congresso não queria aprovar, isso era evidente. Um dia antes da votação no Senado, mais de 20 parlamentares foram à tribuna falar contra a proposta. Diziam que era um absurdo, que não tinha cabimento, essas coisas. No outro dia, um mar de gente foi para a frente do Congresso e colocou cruzes no gramado. A lei foi aprovada por unanimidade no dia seguinte. A maior conquista em quase 30 anos de democracia não partiu do Congresso, mas uma proposta de emenda popular. Isso precisa mudar. Outro assunto de suma importância é que o Congresso inicie a movimentação para que volte a prisão em segunda instância. Isso é vital. Se não fizerem isso, se soltarem todos os que já foram condenados e daqui para a frente não prenderem mais ninguém, eu não sei o que vai acontecer.