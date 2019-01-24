Sandro Locutor será subsecretário na Casa Civil do governo Casagrande

Deputado Sandro Locutor discursa na Assembleia Crédito: Tati Beling/ALES

O deputado estadual Sandro Locutor (PROS), que não obteve sucesso na disputa por uma cadeira na Câmara Federal, vai atuar na Casa Civil do governo Renato Casagrande (PSB) após o mandato na Assembleia Legislativa, que termina no próximo dia 31. O destino de Locutor já está certo: uma subsecretaria na pasta comandada por Davi Diniz (PPS), como o Gazeta Online apurou.

Atualmente, a secretaria tem duas subdivisões, mas um cargo de assessor técnico de gabinete deve ser convertido em mais uma subsecretaria, a que vai abrigar Sandro Locutor. Ele já foi até visto no Palácio da Fonte Grande atuando extraoficialmente na nova função. A Casa Civil faz a interlocução do governo com demais Poderes e instituições, como a própria Assembleia.

antes de Casagrande assumir o governo, o deputado já era cotado para assumir algum cargo na gestão. O PROS esteve na ampla coligação do socialista na eleição. Desde, o deputado já era cotado para assumir algum cargo na gestão. O PROS esteve na ampla coligação do socialista na eleição.

Davi Diniz confirma a chegada de Locutor à pasta e ressalta que a nova subsecretaria não significa aumento de despesa: "Vamos aproveitar a estrutura já existente".

O deputado diz que deve assumir oficialmente a nova função a partir do dia 4 de fevereiro. "Me pediram ajuda pela convivência com os colegas e tenho ido ajudar. Temos a deputada Raquel Lessa, do PROS, lá. Temos ajudado na relação com a Assembleia", afirmou o parlamentar.

GILSON LOPES

Outro cotado para integrar a gestão é o também deputado estadual Gilson Lopes (PR). Apesar de os republicanos terem estado em outra coligação - com o PSL de Carlos Manato - em outubro, ele é próximo do governador. Há alguns dias Gilsinho disse à reportagem que poderia tanto ir para o governo federal quanto para o estadual, ou ainda assumir funções na Polícia Civil. O delegado tentou a vez na Câmara Federal, mas, assim como Sandro Locutor, não se elegeu.