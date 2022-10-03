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Disputa em aberto

Rondônia: Coronel Marcos Rocha e Marcos Rogério vão ao 2° turno

Em Rondônia haverá segundo turno para as eleições ao governo do estado. Com 99,95% das urnas apuradas, Rocha tinha 38,89% enquanto Marcos Rogério teve 37,05%
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

02 out 2022 às 23:43

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 23:43

Em Rondônia haverá segundo turno para as eleições ao governo do estado. Os candidatos Coronel Marcos Rocha (União Brasil) está na frente com 38,89% dos votos válidos e Marcos Rogério (PL) ficou em segundo lugar, com37,05% dos votos válidos. 
Eleições
Coronel Marcos Rocha (União Brasil) e Marcos Rogério (PL) disputam o segundo turno em Rondônia Crédito: Reprodução/Instagram
Coronel Marcos Rocha, 54 anos, vai tentar a reeleição. Natural do Rio de Janeiro, ele é formado em análise de sistema de dados, administração de negócios, e pós-graduado em educação e técnicas de ensino. Rocha também já foi secretário de Justiça de Rondônia. O administrador Sérgio Gonçalves (União Brasil), 48 anos, será o vice.
Marcos Rogério, 44 anos, atualmente ocupando o cargo de senador, é natural de Ji-Paraná (RO). Já exerceu o cargo de deputado federal. Bacharel em direito, tem mestrado em administração pública. A vice na chapa é a médica Flávia Lenzi, 56 anos, do mesmo partido. 

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