Rondônia: Coronel Marcos Rocha e Marcos Rogério vão ao 2° turno

Em Rondônia haverá segundo turno para as eleições ao governo do estado. Os candidatos Coronel Marcos Rocha (União Brasil) está na frente com 38,89% dos votos válidos e Marcos Rogério (PL) ficou em segundo lugar, com37,05% dos votos válidos.
Coronel Marcos Rocha, 54 anos, vai tentar a reeleição. Natural do Rio de Janeiro, ele é formado em análise de sistema de dados, administração de negócios, e pós-graduado em educação e técnicas de ensino. Rocha também já foi secretário de Justiça de Rondônia. O administrador Sérgio Gonçalves (União Brasil), 48 anos, será o vice.
Marcos Rogério, 44 anos, atualmente ocupando o cargo de senador, é natural de Ji-Paraná (RO). Já exerceu o cargo de deputado federal. Bacharel em direito, tem mestrado em administração pública. A vice na chapa é a médica Flávia Lenzi, 56 anos, do mesmo partido.