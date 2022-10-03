Rondônia: Coronel Marcos Rocha e Marcos Rogério vão ao 2° turno

Em Rondônia haverá segundo turno para as eleições ao governo do estado. Os candidatos Coronel Marcos Rocha (União Brasil) está na frente com 38,89% dos votos válidos e Marcos Rogério (PL) ficou em segundo lugar, com37,05% dos votos válidos.

Coronel Marcos Rocha (União Brasil) e Marcos Rogério (PL) disputam o segundo turno em Rondônia Crédito: Reprodução/Instagram

Coronel Marcos Rocha, 54 anos, vai tentar a reeleição. Natural do Rio de Janeiro, ele é formado em análise de sistema de dados, administração de negócios, e pós-graduado em educação e técnicas de ensino. Rocha também já foi secretário de Justiça de Rondônia. O administrador Sérgio Gonçalves (União Brasil), 48 anos, será o vice.