Rodrigo Maia é um bom nome para comandar a Câmara, afirma Mourão

O presidente interino Hamilton Mourão avaliou nesta terça-feira (29) que Rodrigo Maia (DEM-RJ) é um bom nome para conduzir a Câmara dos Deputados na próxima legislatura, que se inicia em fevereiro.
Na opinião dele, o parlamentar, que tenta a reeleição e conseguiu viabilizar o apoio de partidos como PSL, PDT e MDB, tem experiência e conhecimento para continuar no cargo.
"Eu acho que é um bom nome, tem experiência, tem conhecimento do pessoal lá dentro", disse Mourão ao ser questionado pela Folha.
Perguntado, o general disse ainda que o governo federal não teria problemas em dialogar também com o senador Renan Calheiros (MDB-AL), que tem ensaiado uma aproximação com o presidente Jair Bolsonaro.
"A gente dialoga com qualquer um, sem problemas", respondeu.
Para evitar a possibilidade de eventuais retaliações, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, filiado ao DEM, ordenou à equipe ministerial que não se envolva ou declare apoio aos candidatos à sucessão no Congresso Nacional.
A senadora Simone Tebet (MDB-MS), candidata à sucessão de Eunicio Oliveira (MDB-CE), no entanto, já reclamou de uma interferência da Casa Civil na disputa legislativa.
Segundo ela, para o DEM interessa que o senador Renan Calheiros (MDB-AL) seja candidato, pois seria mais fácil de ser vencido por uma candidatura do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), nome favorito de Onyx.
Nas últimas semanas, Maia tem evitado entrar em atrito com o novo governo, na tentativa de contar com seu apoio na eleição legislativa.