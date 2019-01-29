Rodrigo Maia é um bom nome para comandar a Câmara, afirma Mourão Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Na opinião dele, o parlamentar, que tenta a reeleição e conseguiu viabilizar o apoio de partidos como PSL, PDT e MDB, tem experiência e conhecimento para continuar no cargo.

"Eu acho que é um bom nome, tem experiência, tem conhecimento do pessoal lá dentro", disse Mourão ao ser questionado pela Folha.

Perguntado, o general disse ainda que o governo federal não teria problemas em dialogar também com o senador Renan Calheiros (MDB-AL), que tem ensaiado uma aproximação com o presidente Jair Bolsonaro

"A gente dialoga com qualquer um, sem problemas", respondeu.

Para evitar a possibilidade de eventuais retaliações, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni , filiado ao DEM, ordenou à equipe ministerial que não se envolva ou declare apoio aos candidatos à sucessão no Congresso Nacional.

A senadora Simone Tebet (MDB-MS), candidata à sucessão de Eunicio Oliveira (MDB-CE), no entanto, já reclamou de uma interferência da Casa Civil na disputa legislativa.

Segundo ela, para o DEM interessa que o senador Renan Calheiros (MDB-AL) seja candidato, pois seria mais fácil de ser vencido por uma candidatura do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), nome favorito de Onyx.