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Caso Gerson Camata

Rita Camata é ouvida em audiência sobre assassinato de ex-governador

Rita entrou no fórum pela garagem e evitou a imprensa na entrada do prédio. Segundo os advogados dela, a ex-deputada está "destruída" pela perda do marido

Publicado em 22 de Abril de 2019 às 16:54

Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

22 abr 2019 às 16:54
Rita Camata chegou ao Fórum Criminal de Vitória no início da tarde desta segunda Crédito: Fernando Madeira
A ex-deputada federal Rita Camata (PSDB) chegou, no início da tarde desta segunda-feira (22), ao Fórum Criminal de Vitória. Ela participa, na condição de informante, da audiência de instrução do processo que julgará Marcos Venicio Moreira Andrade, assassino confesso do ex-governador Gerson Camata.
> Testemunhas vão apontar que acusado planejou matar Camata
Rita entrou no fórum pela garagem e evitou a imprensa na entrada do prédio. Segundo os advogados dela, a ex-deputada está "destruída" pela perda do marido.
> Vídeo mostra que morte de Gerson Camata foi premeditada, diz acusação
Além dela, oito testemunhas de acusação devem ser ouvidas nesta segunda. Entre as pessoas relacionadas, o deputado estadual Danilo Bahiense (PSL). Delegado aposentado, foi ele quem realizou a prisão de Marcos Venicio, logo após o crime, no dia 26 de dezembro.
ACUSADO
Marcos Venicio Moreira Andrade também está no fórum, trazido do presídio por agentes penitenciários. No entanto, ele só deve prestar depoimento na terça-feira, após todas as testemunhas de defesa.

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