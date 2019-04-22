Rita Camata é ouvida em audiência sobre assassinato de ex-governador

Rita Camata chegou ao Fórum Criminal de Vitória no início da tarde desta segunda Crédito: Fernando Madeira

A ex-deputada federal Rita Camata (PSDB) chegou, no início da tarde desta segunda-feira (22), ao Fórum Criminal de Vitória. Ela participa, na condição de informante, da audiência de instrução do processo que julgará Marcos Venicio Moreira Andrade, assassino confesso do ex-governador Gerson Camata

Rita entrou no fórum pela garagem e evitou a imprensa na entrada do prédio. Segundo os advogados dela, a ex-deputada está "destruída" pela perda do marido.

Além dela, oito testemunhas de acusação devem ser ouvidas nesta segunda. Entre as pessoas relacionadas, o deputado estadual Danilo Bahiense (PSL). Delegado aposentado, foi ele quem realizou a prisão de Marcos Venicio, logo após o crime, no dia 26 de dezembro.

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