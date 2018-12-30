Rita Camata e filha prestam homenagens a Gerson Camata em rede social

Rita e Gerson Camata com os filhos Enza e Bruno Crédito: Reprodução/Instagram

Rita Camata e a filha, Enza Rafaela, usaram as redes sociais, na manhã deste domingo (30), para prestar homenagens a Gerson Camata, assassinado no último dia 26, na Praia do Canto, em Vitória.

Foi a primeira vez que a ex-deputada se manifestou publicamente sobre o acontecimento. Em seu perfil no Instagram e no Facebook, a viúva postou uma foto em que aparece com Camata e os dois filhos, Enza Rafaela e Bruno, e escreveu um pequeno texto.

Na postagem, Rita citou uma frase de São Pio de Pietrelcina: "Confesso que para mim é um grande sofrimento não saber expressar nem explicar esse vulcão continuamente aceso que me queima, e que Jesus fez nascer neste coração tão pequeno".

Depois, a ex-deputada disse: "As manifestações de carinho, respeito e amor demonstradas por todos os amigos: capixabas, brasileiros e estrangeiros, prestando pesar e reconhecimento de respeito ao Gerson, nos trazem conforto para superar a ausência e a dor profunda que estamos vivendo. Nos apegando à sua fé, esperamos conseguir conviver com a violência com que ele foi tirado da gente. Que o amor possa crescer em todos nós".

Filha escreve sobre dor da perda

Rita e Gerson Camata com a neta Crédito: Reprodução/Instagram

Enza Rafaela também falou do pai no seu perfil no Instagram, neste domingo. A jovem agradeceu pelas mensagens de apoio e escreveu sobre a dor da perda e sobre a personalidade de Camata.

"Acho que umas 50 vezes por dia repito mentalmente a frase 'não é possível' e balanço minha cabeça. Difícil acreditar em tamanha crueldade com um homem que só fez o bem, que tratava cada um, não importa quem fosse, de forma única e especial. Fazia questão de parar, dar atenção e contar histórias por onde passasse, de arrancar sorrisos, e como um homem sensível se emocionava com facilidade", escreveu Enza.

"Meu pai foi a pessoa que conheci que mais amava viver", disse ainda a filha do ex-governador, que continuou: "Logo cedo, com seu vozeirão característico, acordava a casa toda cantando ópera, se impressionava com o passarinho que pousava, com as flores que regava e cresciam, com o sabor da polenta, em como era gostosa a curva da entrada da Ilha do Frade (...)".

Enza ainda mencionou a relação do pai com a neta, Rafaela. "(...) as proezas da minha filha então, cada dia destacava uma incrível que era comentada constantemente com aquele sorriso e amor nos olhos que me emocionará para sempre".

A jovem finaliza a mensagem dizendo que "com coração despedaçado e com imensa dor tentamos ir em frente. Seu legado de trabalho, humildade e amor seguirá com nossa família. Cada mensagem de carinho e abraço dado nesses dias nos deram forças, porque o que fica dessa vida é o amor, só isso importa".

Morte chocou Estado e repercutiu em todo o país

O ex-governador e ex-senador Gerson Camata morreu aos 77 anos ao levar um tiro à queima-roupa, na Praia do Canto, em Vitória, próximo a uma das esquinas mais badaladas do bairro  Joaquim Lírio x Chapot Presvot. O crime foi cometido por Marcos Venicio Andrade, 66 anos, ex-assessor de Camata, que confessou o assassinato.