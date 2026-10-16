Ricardo promete deixar salário dos professores do ES entre os 3 melhores do país

Candidato à reeleição, o governador Ricardo Ferraço (MDB) afirmou que planeja elevar o salário dos professores do Espírito Santo em um eventual novo mandato. O objetivo, segundo ele, é deixar a remuneração da categoria entre as três melhores do país.
A afirmação foi feita em entrevista concedida à apresentadora do Boa Noite ES da TV Gazeta, Daniela Abreu, na noite desta sexta-feira (16).
Durante a sabatina, Ricardo enfatizou que o Espírito Santo está entre as três melhores redes de educação pública do Brasil e lidera o índice na Região Sudeste. Segundo o candidato, o avanço nos indicadores educacionais deve ser acompanhado pela valorização direta dos docentes.
Para isso, assumiu o compromisso de igualar o patamar salarial da categoria à posição de destaque do Estado no cenário nacional, garantindo vencimentos entre os três maiores do país.
Além do reajuste, Ricardo destacou o plano de equilibrar a carga horária de planejamento com o tempo dedicado às salas de aula. No campo estrutural, celebrou a ampliação do número de escolas de tempo integral e reafirmou a meta de universalizar o modelo para 100% da rede pública.
"Se nós somos uma das três melhores em educação pública do Brasil, precisamos também estar entre os três melhores salários do Brasil."
Levantamento do Movimento Profissão Docente mostra que o Espírito Santo ocupa a 14ª posição em remuneração inicial entre as unidades federativas.
Ao abordar a segurança pública, o candidato apontou a trajetória de queda nos índices de criminalidade violenta, ressaltando a estimativa de encerrar 2026 com a marca de 16 homicídios por 100 mil habitantes — patamar inferior aos 19 registrados em 2025 e distante dos picos históricos de 58 mortes por 100 mil.
No âmbito da proteção às mulheres, destacou a redução de 10% nos casos de feminicídio entre 2021 e 2025. Citou a atuação de 11 Centros Margaridas de apoio jurídico e psicológico, o funcionamento de Casas Abrigo e a criação do projeto de monitoramento eletrônico "Mulher Mais Segura".
Como nova proposta, prometeu instituir o Cartão Mulher Mais Segura, um benefício financeiro temporário para auxiliar vítimas de violência doméstica a reorganizarem suas vidas ao saírem do ambiente de vulnerabilidade.
Para fortalecer as corporações, destacou a realização contínua de concursos públicos, incluindo o certame atual para o ingresso de mais 1.000 policiais militares, e posicionou-se favorável à integração com o governo federal no âmbito do Sistema Único de Segurança Pública (Susp).
Sobre o desenvolvimento econômico do Estado, Ricardo destacou a liderança do Espírito Santo no contexto nacional e o ambiente favorável para atrair grandes corporações como Amazon, Mercado Livre, Shopee, GWM e investimentos industriais da ArcelorMittal.
O candidato à reeleição lembrou que a qualificação profissional é um desafio no Espírito Santo e em várias regiões do Brasil, destacando que o Estado tem conseguido atrair empresas que gerem emprego de qualidade e com boa remuneração.
"Precisamos continuar fazendo esforços. Vamos colocar de pé o maior programa de qualificação profissional, porque precisamos criar a oportunidade e continuar qualificando em parceria com o setor produtivo", afirmou.
Sobre os desafios impostos pela reforma tributária, Ricardo enfatizou que o Estado está preparado para a implementação graças à estabilidade financeira, aos investimentos em infraestrutura e à gestão fiscal com nota A. "Se há um Estado preparado para o enfrentamento da reforma tributária, esse Estado se chama Espírito Santo."
Questionado sobre alianças e o cenário de polarização nacional no segundo turno, o candidato defendeu uma postura de independência institucional. Afirmou que o papel do governador é manter o Estado aberto ao diálogo democrático e preparado para pactuar cooperação e investimentos com qualquer presidente eleito.
A respeito da pesquisa Quest, que apontou a intenção de voto de 63% dos eleitores do petista Helder Salomão em sua candidatura, Ricardo declarou-se pertencente ao "campo democrático" e uma pessoa aberta ao diálogo com todas as correntes políticas.
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