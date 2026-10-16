Ricardo promete deixar salário dos professores do ES entre os 3 melhores do país

Candidato à reeleição, o governador Ricardo Ferraço (MDB) afirmou que planeja elevar o salário dos professores do Espírito Santo em um eventual novo mandato. O objetivo, segundo ele, é deixar a remuneração da categoria entre as três melhores do país.





A afirmação foi feita em entrevista concedida à apresentadora do Boa Noite ES da TV Gazeta, Daniela Abreu, na noite desta sexta-feira (16).





Durante a sabatina, Ricardo enfatizou que o Espírito Santo está entre as três melhores redes de educação pública do Brasil e lidera o índice na Região Sudeste. Segundo o candidato, o avanço nos indicadores educacionais deve ser acompanhado pela valorização direta dos docentes.





Para isso, assumiu o compromisso de igualar o patamar salarial da categoria à posição de destaque do Estado no cenário nacional, garantindo vencimentos entre os três maiores do país.





Além do reajuste, Ricardo destacou o plano de equilibrar a carga horária de planejamento com o tempo dedicado às salas de aula. No campo estrutural, celebrou a ampliação do número de escolas de tempo integral e reafirmou a meta de universalizar o modelo para 100% da rede pública.





"Se nós somos uma das três melhores em educação pública do Brasil, precisamos também estar entre os três melhores salários do Brasil."





Levantamento do Movimento Profissão Docente mostra que o Espírito Santo ocupa a 14ª posição em remuneração inicial entre as unidades federativas.