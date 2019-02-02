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Política

Renan Calheiros retira sua candidatura à Presidência do Senado

Plenário do Senado vaiou quando Renan diz que processo não era democrático

Publicado em 

02 fev 2019 às 19:53

Publicado em 02 de Fevereiro de 2019 às 19:53

Renan Calheiros (PMDB-AL) Crédito: Renato Costa / Ag. Senado
Renan Calheiros (MDB-AL) anunciou em discurso no plenário do Senado na tarde deste sábado (2) que retirou sua candidatura à presidência do Senado.
Plenário do Senado vaiou quando Renan diz que processo não era democrático e retirou sua candidatura.
Segundo parlamentares, Renan retirou sua candidatura ao perceber que não teria votos suficientes para vencer neste sábado.
O estopim foi a decisão da bancada do PSDB de mostrar a cédula de votação na segunda votação. Renan alimentava a esperança de ter votos nessa bancada.

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