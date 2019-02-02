Renan Calheiros retira sua candidatura à Presidência do Senado

Renan Calheiros (PMDB-AL) Crédito: Renato Costa / Ag. Senado

Renan Calheiros (MDB-AL) anunciou em discurso no plenário do Senado na tarde deste sábado (2) que retirou sua candidatura à presidência do Senado.

Plenário do Senado vaiou quando Renan diz que processo não era democrático e retirou sua candidatura.

Segundo parlamentares, Renan retirou sua candidatura ao perceber que não teria votos suficientes para vencer neste sábado.