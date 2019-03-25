Relação com governo Casagrande volta a ser debatida na Assembleia

Deputados durante sessão na Assembleia: pedidos de informação não atendidos Crédito: Letícia Gonçalves

Assembleia Legislativa, ao governo do Estado nas sessões da última semana, por conta de nomeações do PSB para superintendências de educação, a forma de relacionamento com o Executivo vai entrar na pauta da reunião dos deputados estaduais, no início da tarde desta segunda-feira (25). Após chuva de críticas feitas por parte dos deputados estaduais, naao governo do Estado nas sessões da última semana, por conta dea forma de relacionamento com o Executivo vai entrar na pauta da reunião dos deputados estaduais, no início da tarde desta segunda-feira (25).

De acordo com um parlamentar, serão abordados problemas que estão sendo identificados na relação com o governo, como a falta de respostas dadas pelas secretarias em pedidos de informação e demandas não atendidas.

"Os problemas de interlocução não são questões de barganha, pedidos de cargos. São referentes às ações do governo, que não têm sido discutidas com a Casa", afirmou.

Ele citou como exemplo a decisão do governo de reativar o Instituto de Reabilitação Social (IRS) da Glória, em Vila Velha, para receber detentos. "Isso não foi informado a nenhum parlamentar, nem à Comissão de Segurança. Ficamos sabendo pelos jornais."

Outro deputado complementa que as secretarias que estão com maiores dificuldades de diálogo são a de Educação, Saúde e Justiça, além de falhas na Casa Civil.

"Sabemos que tudo ainda está no começo, há muito o que se ajustar. Ocupar a Casa Civil não é tarefa fácil. Acredito que depois da nossa reunião, em que esses questionamentos vão chegar ao governo, ele pode começar a descentralizar. Mas se não ajustar, em algum momento vai gerar alguma crise", considera.