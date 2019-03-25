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Relação com governo Casagrande volta a ser debatida na Assembleia

Parlamentares alegam que há falhas na interlocução e nas demandas com algumas secretarias

Publicado em 25 de Março de 2019 às 01:43

Natalia Devens

Natalia Devens

Publicado em 

25 mar 2019 às 01:43
Deputados durante sessão na Assembleia: pedidos de informação não atendidos Crédito: Letícia Gonçalves
Após chuva de críticas feitas por parte dos deputados estaduais, na Assembleia Legislativa, ao governo do Estado nas sessões da última semana, por conta de nomeações do PSB para superintendências de educação, a forma de relacionamento com o Executivo vai entrar na pauta da reunião dos deputados estaduais, no início da tarde desta segunda-feira (25).
De acordo com um parlamentar, serão abordados problemas que estão sendo identificados na relação com o governo, como a falta de respostas dadas pelas secretarias em pedidos de informação e demandas não atendidas.
"Os problemas de interlocução não são questões de barganha, pedidos de cargos. São referentes às ações do governo, que não têm sido discutidas com a Casa", afirmou.
Ele citou como exemplo a decisão do governo de reativar o Instituto de Reabilitação Social (IRS) da Glória, em Vila Velha, para receber detentos. "Isso não foi informado a nenhum parlamentar, nem à Comissão de Segurança. Ficamos sabendo pelos jornais."
Outro deputado complementa que as secretarias que estão com maiores dificuldades de diálogo são a de Educação, Saúde e Justiça, além de falhas na Casa Civil.
"Sabemos que tudo ainda está no começo, há muito o que se ajustar. Ocupar a Casa Civil não é tarefa fácil. Acredito que depois da nossa reunião, em que esses questionamentos vão chegar ao governo, ele pode começar a descentralizar. Mas se não ajustar, em algum momento vai gerar alguma crise", considera.
O secretário da Casa Civil, Davi Diniz, foi procurado, mas não atendeu a reportagem. Na semana passada, após as críticas em plenário, ele negou que houvesse qualquer rebelião, e que as declarações foram sobre um problema pontual.

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