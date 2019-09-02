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Avaliação do governo

Rejeição a Bolsonaro chega a 38%, aponta pesquisa Datafolha

No levantamento anterior, realizado no início de julho, a rejeição do presidente era de 33%. Os eleitores foram consultados em 29 e 30 de agosto nesta nova pesquisa

Publicado em 

02 set 2019 às 14:03

Publicado em 02 de Setembro de 2019 às 14:03

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) é rejeitado por 38% das pessoas, segundo pesquisa Datafolha realizada em 29 e 30 de agosto com 2.878 eleitores. No levantamento anterior, realizado no início de julho, a rejeição do presidente era de 33%. Já a aprovação de Bolsonaro recuou de 33% para 29% no mesmo período - dentro da margem de erro, de dois pontos para cima ou para baixo.
A pesquisa foi divulgada nesta segunda-feira (2) e tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. 
> Sérgio Abranches: 'Bolsonaro nasceu no extremo, sempre foi o que é hoje'
As pessoas que julgam o governo Bolsonaro como regular são 31% - eram 30%. No Nordeste, a rejeição saltou de 41% para 52% entre as duas pesquisas. Jair Bolsonaro é, de longe, o presidente eleito em primeiro mandato com maior rejeição: em agosto de 1995, Fernando Henrique Cardoso (PSDB) era reprovado por 15%; Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em agosto de 2003, por 10%; e Dilma Rousseff (PT), em agosto de 2011, por 11%.
> Movimentos elegem candidatos e geram "curto-circuito" nos partidos
OS NÚMEROS DA PESQUISA
Ótimo/bom: 29%
Regular: 30%
Ruim/péssimo: 38%
Não sabe/não respondeu: 2%

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