Quatro locais de votação no ES mudam de endereço para o 2º turno; veja onde

Quatro locais de votação no Espírito Santo tiveram os endereços alterados para o segundo turno das Eleições 2026, marcado para o próximo domingo (25). O segundo turno terá votação para os cargos de governador do Espírito Santo e presidente da República.
Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), as mudanças ocorreram por causa de reformas em escolas nos municípios de Ibatiba, Itaguaçu e Ibitirama, e pelo destelhamento de uma escola em Mantenópolis, todas no interior do Estado.
O Espírito Santo tem 1.767 locais de votação. De acordo com o TRE-ES, os demais endereços não sofreram alterações para o segundo turno.
Ibatiba, na Região do Caparaó
As seções eleitorais que funcionavam na Escola Eunice Silveira passarão a funcionar na Escola Helena Valadão.
Ibitirama, na Região do Caparaó
As seções eleitorais da Escola Eliza Pacheco serão transferidas para o CEMEI Maria Lemos Faleiro.
Itaguaçu, na Região Norte
As seções eleitorais que funcionavam na EMEF Padre Alonso serão transferidas para a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, em Palmeira de Santa Joana.
Mantenópolis, na Região Noroeste
Os eleitores das seções eleitorais da Escola Municipal Anedina Brêtas Corrêa passarão a votar no posto de saúde de Santa Luzia, distrito do município.
O TRE-ES informou que serão instaladas faixas no entorno dos antigos locais de votação para orientar os eleitores sobre os novos endereços.
Para tirar as dúvidas sobre onde comparecer para votar no segundo turno das Eleições 2026, é recomendado consultar o local de votação e a seção eleitoral antes de sair de casa. Isso pode ser feito de diferentes maneiras.
A forma mais rápida é por meio do aplicativo e-Título, disponível para download nas lojas Apple Store e Play Store. A ferramenta funciona para todos os eleitores, independentemente de terem realizado a coleta biométrica ou não.
Ao acessar o app, basta clicar em "Onde Votar" para identificar o local de votação, bem como a zona e a seção eleitorais. Na aba "Mais opções", o e-Título permite baixar o documento em formato PDF. Esse conteúdo pode ser impresso em papel comum ou compartilhado digitalmente.
Também é possível realizar a consulta diretamente no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No portal, o eleitor deve acessar o Autoatendimento Eleitoral para localizar os dados de sua zona e seção.
Para as buscas, tanto no site quanto no aplicativo, o cidadão precisa informar o número do título de eleitor ou o CPF, além de dados complementares, como o nome da mãe e a data de nascimento, conforme o serviço utilizado.
A Gazeta fez um levantamento de todos os locais de votação e das respectivas seções eleitorais no Espírito Santo. Confira na tabela abaixo.
As alterações não foram registradas apenas no Espírito Santo. Os dados mais recentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indicam que 453 seções eleitorais apresentaram alteração no local de votação entre o primeiro e o segundo turno das eleições deste ano. Essas seções estão distribuídas em 158 locais de votação em 22 Estados.
Uma inconsistência na contabilização da Justiça Eleitoral, segundo levantamento do g1, havia apontado no último domingo (18) a mudança em 2.033 seções, mas o número foi revisado.
Atualização
20/10/2026
Após a publicação da matéria, o TRE-ES divulgou nova alteração. O texto e o título foram atualizados.
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