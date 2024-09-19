Quaest: 54% do eleitorado de Vitória se declara conservador

Pesquisa Quaest ouviu eleitores de Vitória sobre posicionamento político de direita, esquerda ou centro Crédito: Arte: A Gazeta

A segunda rodada da pesquisa eleitoral Quaest que avaliou a intenção de voto para a Prefeitura de Vitória nas Eleições 2024 , divulgada na quarta-feira (18), também ouviu os eleitores da Capital do Espírito Santo sobre o poscionamento político. O levantamento mostra que mais da metade do eleitorado consultado (54%) declara ser tradicional ou conservador.

Na análise, encomendada pela TV Gazeta, 20% afirmam ter perfil moderno ou progressista, enquanto 8% definem-se como moderado. O grupo dos que não souberam ou não quiseram responder soma 18%.

Voto em Pazolini é de maioria conservadora

O prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) é o preferido dos eleitores em todos os posicionamentos políticos, de acordo com a pesquisa Quaest. Entre os tradicionais/conservadores da Capital, 65% afirmam que vão votar no atual mandatário.

No mesmo recorte, o deputado estadual Assumção (PL) é citado como o candidato de 7% dos entrevistados que dizem ter posicionamento político tradicional e conservador. Camila Valadão (Psol), que também é parlamentar da Assembleia Legislativa (Ales), é citada por 2% do eleitorado conservador que respondeu à pesquisa. O candidato Du (Avante) não foi citado por nenhum dos entrevistados desse subgrupo.

Outros 7% de conservadores estão indecisos sobre o voto e 1% diz votar em branco, nulo ou que não votará nas eleições deste ano.

Quando o subgrupo analisado é o dos eleitores que declaram ter perfil político moderado, 47% citam Pazolini como opção de voto; 9% preferem João Coser, 12% têm Luiz Paulo como opção e 4% intentam votar em Camila Valadão.

Os candidatos Assumção e Du não foram mencionados. Entre os moderados, 15% afirmam estar indecisos e 13% declaram intenção de votar em branco, nulo ou até mesmo de não votar no pleito de outubro.

No subgrupo dos que dizem ter posicionamento político considerado moderno/progressista, 38% citam Pazolini como escolha de voto; 33%, João Coser; 12%, Camila Valadão; 7%, Luiz Paulo; e 2%, Assumção. O candidato Du não foi citado. Os indecisos somam 5%, enquanto os que afirmam que vão votar em branco ou anular o voto totalizam 3%.

40% dos eleitores de Vitória se consideram de direita

O levantamento da Quaest ainda perguntou aos eleitores de Vitória sobre os posicionamentos políticos com os quais mais se identificam, entre esquerda, centro e direita: 40% dos entrevistados afirmam ter maior identificação com a direita, enquanto 15% dizem se identificar com o viés de esquerda. No mesmo recorte, 28% dizem preferir posicionamentos de centro. Os que não souberam ou não quiseram responder esse questionamento somam 17%.

O detalhamento do cenário avaliado pela Quaest revela que do subgrupo dos entrevistados que dizem ter maior identificação com a direita, 69% citam Pazolini na intenção de voto; 9%, João Coser; 8%, Assumção; 7%, Luiz Paulo; e 1%, Camila Valadão. Ninguém citou o candidato Du nesse recorte. Os indecisos somam 5%. Somente 1% respondeu que pretende votar em branco, nulo ou não votar este ano.

No subgrupo dos eleitores de identificação política com o viés de centro, 52% dizem ter o atual prefeito de Vitória como candidato, e 14% afirmam que vão votar em Luiz Paulo; 11% preferem João Coser; 3%, Assumção; e 3%, Camila Valadão. O candidato Du não foi citado. Outros 10% dos entrevistados do mesmo grupo afirmam estar indecisos quanto ao voto, enquanto 7% declaram que pretendem votar em branco, nulo ou não votar este ano.

Quando o subgrupo analisado é o dos que declaram ter preferência política pela esquerda, o candidato do PT é citado como escolha de voto de 39% dos entrevistados, enquanto Pazolini é mencionado por 29% e Camila Valadão, por 15%. Luiz Paulo tem a preferência de 6%; Assumção, de 2%; e Du, de 1%. Por fim, 6% dos ouvidos nesse subgrupo afirmam indecisão sobre em quem votar. Os que pretendem votar em branco, nulo ou não votar este ano chegam aos 2%.