PT no Senado vê 'qualidades presidenciáveis' em Flávio Dino

Flávio Dino (PT) é governador do Maranhão Crédito: Reprodução | Facebook

Jean Paul Prates (RN) publicou elogios ao governador maranhense O senador do PTpublicou elogios ao governador maranhense Flávio Dino , do PCdoB, entrevistado desta segunda-feira (23), no programa Roda Viva, da TV Cultura. O tuíte foi republicado pela conta oficial da liderança do PT no Senado , hoje exercida por Humberto Costa (PE)

Prates escreveu que Dino mostrou "qualidades 'presidenciáveis'" no programa. "Conhecimento legal, sensibilidade social, bom senso político e espírito conciliador - qualidades 'presidenciáveis', para o momento que o Brasil vive", escreveu.

Apontado como possível candidato a presidente em 2022, Dino falou no programa em "união, unidade e diálogo" e diz ver, por parte de petistas, "disposição ampla para o diálogo".

"Não podemos impor que o PT abra mão do direito de lançar seus quadros. Por outro lado, nós temos que buscar que haja uma pluralização de porta-vozes desse campo nacional popular", afirmou. "O que sinto é uma disposição ampla do PT para o diálogo e temos que aproveitar isso para construir uma união. Então, eu acho sim possível (ascender uma liderança de esquerda que não seja petista). Não é um obstáculo tão pronunciado como alguns classificam."