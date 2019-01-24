PT declara apoio a Maduro e é criticado por Bolsonaro no Twitter

O PT ainda anunciou pelo Twitter uma reunião extraordinária do Foro de São Paulo "para apoiar Maduro". A iniciativa atraiu a atenção do presidente Bolsonaro, que comentou a postagem petista, também pelo Twitter: "Foro de SP consiste no grupo de países e grupos ideologicamente alinhados usando o dinheiro dos cidadãos para a manutenção de seus companheiros no poder".