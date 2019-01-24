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PT declara apoio a Maduro e é criticado por Bolsonaro no Twitter

PT compara atitude de Trump e Bolsonaro de reconhecer governo interino na Venezuela aos golpes de Estado que aconteceram no século passado na América Latina

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 18:44

Publicado em 

24 jan 2019 às 18:44
PT declara apoio a Maduro e é criticado por Bolsonaro no Twitter Crédito: Reprodução/SBT
O PT emitiu nota em seu site oficial na qual defende o governo de Nicolás Maduro na Venezuela e critica o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PSL) e do presidente americano, Donald Trump, ao líder oposicionista e autodeclarado presidente encarregado, Juan Guaidó. "Não compete ao Brasil nem a outros países decidir quem deve ou não governar a Venezuela, que tem um presidente eleito pela maioria da população", diz a nota assinada pela presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann.
O PT comparou a atitude de Trump e Bolsonaro aos golpes de Estado que aconteceram no século passado na América Latina, remetendo a "ditaduras que se estabeleceram no continente sob o pretexto de 'defender a democracia'" durante o período da Guerra Fria. "E sempre de acordo com os interesses dos Estados Unidos", salienta a nota. Na sequência, o documento critica a condução da política externa do governo brasileiro, e acusa Jair Bolsonaro de estar esvaziando organismos políticos regionais como a Unasul e o Mercosul.
O PT ainda anunciou pelo Twitter uma reunião extraordinária do Foro de São Paulo "para apoiar Maduro". A iniciativa atraiu a atenção do presidente Bolsonaro, que comentou a postagem petista, também pelo Twitter: "Foro de SP consiste no grupo de países e grupos ideologicamente alinhados usando o dinheiro dos cidadãos para a manutenção de seus companheiros no poder".
Na sequência, comemorou a derrocada de líderes e partidos ligados ao Foro: "A economia e sociedade destes comungados foram deflagrados!". No tuíte seguinte, Bolsonaro provocou: "E ainda dizem que o Foro nunca existiu..."

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