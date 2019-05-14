PSDB abre processo para expulsar prefeita de Presidente Kennedy

A reunião da Executiva aconteceu na noite desta segunda-feira (13). De acordo com o presidente regional do partido, o deputado estadual Vandinho Leite, o caso agora será avaliado pelo Conselho de Ética do PSDB, que irá apurar os fatos ocorridos para fazer o enquadramento legal do caso com base no estatuto da legenda. O prazo para conclusão do processo é de 30 dias.