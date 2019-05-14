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Amanda Quinta

PSDB abre processo para expulsar prefeita de Presidente Kennedy

O processo deverá ser concluído em até 30 dias. Amanda Quinta foi presa na Operação Rubi e afastada do cargo
Maíra Mendonça

Maíra Mendonça

Publicado em 

13 mai 2019 às 23:48

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 23:48

A prefeita afastada de Presidente Kennedy, Amanda Quinta, ao ser presa na Operação Rubi Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Por unanimidade, a Executiva estadual do PSDB abriu um processo disciplinar de expulsão da prefeita afastada de Presidente Kennedy, Amanda Quinta, que foi presa em flagrante na Operação Rubi, do Ministério Público Estadual (MPES).
A reunião da Executiva aconteceu na noite desta segunda-feira (13). De acordo com o presidente regional do partido, o deputado estadual Vandinho Leite, o caso agora será avaliado pelo Conselho de Ética do PSDB, que irá apurar os fatos ocorridos para fazer o enquadramento legal do caso com base no estatuto da legenda. O prazo para conclusão do processo é de 30 dias.
> Presidente Kennedy: uma cidade à mercê da política dos Quinta
De acordo com Vandinho, que já defendeu publicamente a expulsão de Amanda Quinta, a retirada da tucana da sigla não poderia ocorrer sem esse procedimento, que é previsto pelo estatuto. 
A PRISÃO
Amanda Quinta foi presa por agentes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) no momento em que um empresário deixava uma mochila com R$ 33 mil no local. A suspeita é que o dinheiro seria usado para pagamento de propina.
> "Não houve crime", alega defesa da prefeita de Kennedy, Amanda Quinta
O companheiro de Amanda, José Augusto de Paiva, foi preso na mesma ocasião e ambos já tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Outras quatro pessoas, incluindo agentes públicos da cidade, como o secretário de Assistência Social, Leandro Costa Rainha, também estão presas.

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