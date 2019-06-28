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Antes do recesso parlamentar

Projeto anticrime do Senado pode ser votado em julho

O assunto foi debatido durante um jantar na casa do senador Marcos do Val (PPS) na quarta-feira (26), que reuniu parlamentares e o ministro da Justiça, Sergio Moro

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 21:52

Maíra Mendonça

Maíra Mendonça

Publicado em 

27 jun 2019 às 21:52
Parlamentares jantaram na casa do senador Marcos do Val junto com o ministro Sergio Moro Crédito: arquivo pessoal
Inspirado no projeto do pacote anticrime apresentado pelo ministro Sergio Moro à Câmara Federal, o projeto que tramita no Senado sob relatoria do senador Marcos do Val (PPS) poderá ser levado para votação em plenário ainda antes do recesso parlamentar, que tem início no dia 18 de julho.
A aceleração dos trâmites do projeto foi o principal assunto discutido durante um jantar que aconteceu nesta quarta-feira (26) na casa de Do Val, em Brasília, que reuniu senadores do PPS e do PSL – incluindo Flávio Bolsonaro – além do próprio ministro da Justiça e do deputado federal e líder da bancada capixaba no Congresso, Josias da Vitória (PPS).
Muitos dos convidados seguiram direto do Senado, onde participaram da votação do projeto contra abuso de autoridade, para a casa de Do Val. Segundo o senador, o objetivo, agora, é apresentar o projeto anticrime aos líderes dos partidos logo na próxima semana e, em seguida, discuti-lo na Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) do Senado. Enquanto isso, o pacote de Moro tramita a passos lentos na Câmara, sem previsão de votação.
Da esquerda para a direita, políticos reunidos em jantar: Alvaro Dias (Pode-PR), Esperidião Amin (PP-SP), Soraya Thronicke (PSL-MS), Marcos do Val (PPS-ES), Eliziane Gama (PSL-MA), Sergio Moro, Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) Crédito: arquivo pessoal
Durante o jantar, cujo menu contou com filé poivre, filé no mascavo e canela e peixe ao molho de camarão, o ministro da Justiça mostrou-se animado com as perspectivas de que a pauta seja engatilhada no Senado.
"Por conta da manifestação que acontecerá no próximo domingo (30), é importante finalizar o projeto logo. O Moro está na expectativa de que seja aprovado logo. Eliziane (Gama, senadora pelo PSL do Maranhão) acha que grande parte da oposição vai apoiar o projeto pela importância dele", disse o relator.
Moro esteve acompanhado de sua esposa, Rosângela Wolff, assim como Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), que levou Fernanda Antunes. A namorada de Marcos do Val, Brunella Poltronieri Miguez, também participou do encontro.
A reunião informal se estendeu ao longo da madrugada, até 2h, conforme lembra Do Val. Durante esse tempo, os parlamentares também conversaram sobre a proposta de Moro de criar uma unidade de integração de polícias (como Polícia Militar, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal) na fronteira do Paraguai para combater o tráfico de armas e de drogas.

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