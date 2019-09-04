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Procuradores da Lava-Jato na PGR pedem demissão em protesto contra Dodge

Equipe informou saída em comunicado alegando "uma grave incompatibilidade de entendimento" em uma matéria enviada pela PGR ao STF
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2019 às 18:03

Publicado em 04 de Setembro de 2019 às 18:03

Dodge fica no cargo até 17 de setembro Crédito: José Cruz/Agência Brasil | Arquivo
A equipe da Procuradoria-Geral da República (PGR) responsável por cuidar dos casos da Operação Lava Jato decidiu nesta quarta-feira (4) pedir o desligamento do cargo, por discordar da procuradora-geral da República, Raquel Dodge. O mandato de Dodge se encerra no próximo dia 17.
O posicionamento foi adotado pela chefe da área que cuida dos processos penais no Supremo Tribunal Federal (STF), Raquel Branquinho, e pelos procuradores Maria Clara Noleto, Luana Vargas, Hebert Mesquita, Victor Riccely e Alessandro Oliveira.
> Bolsonaro diz que deve decidir novo chefe do MPF logo
“Devido a uma grave incompatibilidade de entendimento dos membros desta equipe com a manifestação enviada pela PGR ao STF na data de ontem (03/09/2019), decidimos solicitar o nosso desligamento do GT Lava Jato e, no caso de Raquel Branquinho, da SFPO. Enviamos o pedido de desligamento da data de hoje”, disseram em nota seis integrantes do Ministério Público Federal que atuavam nos processos criminais. A nota não dá detalhes sobre qual parecer eles se referem.
O grupo de integrantes do MPF afirma que “foi um grande prazer e orgulho servir à Instituição ao longo desse período, desempenhando as atividades que desempenhamos”. E disse que o “compromisso será sempre com o Ministério Público e com a sociedade”, em crítica à procuradora-geral.
> Afinal, o que faz um procurador-geral da República?
Não foram as primeiras baixas da equipe de Raquel Dodge na área criminal. O ex-coordenador da Lava Jato, José Alfredo, havia abandonado o posto em julho, também em desacordo com a atuação da procuradora-geral.
Confira abaixo a íntegra da mensagem:
“Prezados colegas,
Devido a uma grave incompatibilidade de entendimento dos membros desta equipe com a manifestação enviada pela PGR ao STF na data de ontem (03.09.2019), decidimos solicitar o nosso desligamento do GT Lava Jato e, no caso de Raquel Branquinho, da SFPO. Enviamos o pedido de desligamento da data de hoje.
Foi um grande prazer e orgulho servir à Instituição ao longo desse período, desempenhando as atividades que desempenhamos. Obrigada pela parceria de todos vocês.
Nosso compromisso será sempre com o Ministério Público e com a sociedade.
Raquel Branquinho
Hebert Mesquita
Victor Riccely
Alessandro Oliveira”

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