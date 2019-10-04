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Crime

Procurador com faca tenta matar juíza em tribunal de São Paulo

Depois de contido, o procurador afirmou que ‘queria fazer protesto’. A juíza apresentou apenas ferimentos leves
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

03 out 2019 às 22:37

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 22:37

Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em São Paulo Crédito: Divulgação
O procurador da Fazenda Nacional Matheus Carneiro Assunção foi preso nesta quinta, 3, após tentar matar a juíza federal Louise Filgueiras, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
A informação foi revelada pela revista eletrônica Consultor Jurídico (Conjur) e confirmada pela Agência Estado. O TRF-3 tem jurisdição em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Sua sede fica na Avenida Paulista.

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Assunção atacou a magistrada com uma faca, golpeando-a no pescoço, e deixando ferimentos leves. Ainda na noite desta quinta-feira, a assessoria de imprensa da Corte afirmou não saber de nada sobre o assunto.
Ele invadiu o gabinete da magistrada, que atua em substituição ao desembargador Paulo Fontes, que está em período de férias. O agressor, segundo testemunha, atingiu a juíza próximo à jugular.
Depois de contido, o procurador afirmou que ‘queria fazer protesto’. Assunção foi primeiro ao gabinete do desembargador Fábio Prieto de Souza, no 22º andar da Corte, mas ele não estava no local, já que participava de uma sessão.
Ele, então, desceu correndo pelas escadas e, no 21º andar, invadiu o gabinete da juíza. Inicialmente, ele atirou uma jarra de vidro em direção à magistrada. Depois, a golpeou com a faca.
O procurador da Fazenda Nacional foi detido e levado pela Polícia Federal.

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