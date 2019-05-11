Preso desde a última quarta-feira (7), o secretário de Desenvolvimento Econômico de Presidente Kennedy, José Augusto de Paiva, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça nesta sexta-feira (10) e não tem prazo para deixar a cadeia.
José Augusto, que é também o companheiro da prefeita da cidade, Amanda Quinta (PSDB), é acusado pelo Ministério Público Estadual (MPES) de coordenar um esquema de recebimento de propina e de superfaturamento de contratos envolvendo a prefeitura da cidade e uma empresa de limpeza.
Prisão de companheiro da prefeita de Presidente Kennedy é mantida
Assim como José Augusto, Amanda Quinta também está atrás das grades e teve a prisão preventiva decretada na quinta-feira (8). Os dois estavam em casa quando foram surpreendidos pela Operação Rubi no momento em que um empresário deixava uma mochila com R$ 33 mil na residência.
Na ocasião, também estava no local o secretário de Assistência Social da prefeitura, Leandro da Costa Rainha, que prestou depoimento na delegacia no mesmo dia, foi liberado, mas também teve a prisão preventiva determinada pelo Tribunal de Justiça (TJES) e acabou preso na manhã deste sábado (10).
Outros acusados de integrar o esquema de corrupção e que já estavam presos também tiveram a prisão preventiva decretada. São eles: o contador Isaias Pacheco do Espírito Santo, o motorista Cristiano Graça Souto e o empresário Marcelo Marcondes Soares.
Já o empresário José Carlos Marcondes Soares, que também teve prisão preventiva decretada, está foragido, segundo informações do Ministério Público Estadual.