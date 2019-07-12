Previdência: #PSLTraidor ganha força após partido apoiar vantagens para policiais

Câmara reabre votação da Previdência, com possibilidade de abrandar proposta Crédito: Gabriela Bilo | Agência Estado

Desde o início da madrugada desta sexta-feira (12), o principal assunto debatido no Twitter brasileiro é #PSLTraidor, que critica o partido do presidente da República, Jair Bolsonaro , por ter apoiado a emenda que altera a reforma da Previdência para prever regras de aposentadorias mais branda para algumas carreiras policiais.

Os principais alvos da revolta dos internautas são as deputadas Carla Zambelli (PSL-SP) e a líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP). Na rede social, ambas as parlamentares afirmaram que votaram de acordo com orientação do ministro da Economia, Paulo Guedes, e sua equipe, mas a justificativa não impediu que fossem intensamente criticadas tanto por apoiadores quanto por opositores do governo.

Joice, ao ser criticada por um perfil que se denomina "Direita Unida", respondeu que é contra qualquer privilégio e havia deixado isso bem claro, mas que, como líder do governo, tem que fazer o que o governo orienta. A deputada se irritou com os comentários e chamou de "anta" o perfil crítico.