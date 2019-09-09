Prévia indica disputa acirrada pelo comando do PT no ES

PT no Espírito Santo, em 19 e 20 de outubro, deverá ser apertada, definida no voto a voto. Ao menos era o que indicavam resultados parciais da eleição interna do partido realizada neste domingo (08) e que definiu as presidências dos 52 diretórios municipais da sigla no Estado. A disputa para o comando do, em 19 e 20 de outubro, deverá ser apertada, definida no voto a voto. Ao menos era o que indicavam resultados parciais da eleição interna do partido realizada neste domingo (08) e que definiu as presidências dos 52 diretórios municipais da sigla no Estado.

O deputado federal Helder Salomão e a microempresária Jackeline Rocha vão disputar o comando do PT estadual, em outubro. Crédito: Câmara dos Deputados e Carlos Alberto Silva

No PT, não são os presidentes municipais que escolhem o presidente estadual. São 250 delegados partidários. Eles são definidos proporcionalmente, conforme a votação total obtida por cada chapa nas disputas internas nos municípios. Contudo, até a publicação deste texto o resultado não havia sido apurado pelo partido.

Candidata do PT ao governo do Estado nas eleições de 2018, Jackeline mostrou força. Das dez maiores cidades com os votos apurados até o fechamento da edição, em nove os presidentes municipais eleitos são ligados a ela.

Eles eram candidatos das correntes Construindo um Novo Brasil (CNB), a mesma que a de Jackeline, e a da Alternativa Socialista (AS), que também a apoia. O atual presidente da sigla, o ex-prefeito de Vitória João Coser, faz parte da AS e também está com a correligionária.

Procurada na noite deste domingo (08) para comentar o dia de votações internas no PT, Jackeline não atendeu às ligações. Helder Salomão também não deu retorno.

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