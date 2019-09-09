Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Voto a voto

Prévia indica disputa acirrada pelo comando do PT no ES

Eleição de presidentes de diretórios municipais, realizada neste domingo (08), funcionou com prévia para a disputa estadual entre Jackeline Rocha e Helder Salomão
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

09 set 2019 às 01:33

Publicado em 09 de Setembro de 2019 às 01:33

A disputa para o comando do PT no Espírito Santo, em 19 e 20 de outubro, deverá ser apertada, definida no voto a voto. Ao menos era o que indicavam resultados parciais da eleição interna do partido realizada neste domingo (08) e que definiu as presidências dos 52 diretórios municipais da sigla no Estado.
Além de escolher presidentes, os petistas também votaram nas chapas que disputarão a eleição estadual. A microempresária Jackeline Rocha e o deputado federal Helder Salomão estão no páreo. Até 22h05, as duas chapas que a apoiam tinham 1.870 votos. Os dois grupos juntos a Helder tinham 1.852.
O deputado federal Helder Salomão e a microempresária Jackeline Rocha vão disputar o comando do PT estadual, em outubro. Crédito: Câmara dos Deputados e Carlos Alberto Silva
No PT, não são os presidentes municipais que escolhem o presidente estadual. São 250 delegados partidários. Eles são definidos proporcionalmente, conforme a votação total obtida por cada chapa nas disputas internas nos municípios. Contudo, até a publicação deste texto o resultado não havia sido apurado pelo partido.
> VITOR VOGAS: PT, ou vai ou racha
Candidata do PT ao governo do Estado nas eleições de 2018, Jackeline mostrou força. Das dez maiores cidades com os votos apurados até o fechamento da edição, em nove os presidentes municipais eleitos são ligados a ela.
Eles eram candidatos das correntes Construindo um Novo Brasil (CNB), a mesma que a de Jackeline, e a da Alternativa Socialista (AS), que também a apoia. O atual presidente da sigla, o ex-prefeito de Vitória João Coser, faz parte da AS e também está com a correligionária.
> Helder Salomão e Jackeline Rocha contam propostas para alavancar PT no ES
Procurada na noite deste domingo (08) para comentar o dia de votações internas no PT, Jackeline não atendeu às ligações. Helder Salomão também não deu retorno.
GRANDE VITÓRIA
Os presidentes dos diretórios em Vitória, Vila Velha e Serra foram conhecidos neste domingo. São, respectivamente, José Carlos Gomes Ferreira, Eduardo Florindo e Miguel Ferreira Junior. A apuração em Cariacica, reduto eleitoral de Helder, não havia sido concluída até a publicação desta matéria.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo PT Helder Salomão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baixo Guandu lidera casos de dengue no interior do Estado
Imagem de destaque
Panqueca americana: 3 receitas proteicas para o lanche da tarde
Imagem de destaque
Espada-de-são-jorge: 5 motivos para cultivar a planta que afasta o mau-olhado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados