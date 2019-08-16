Prestes a entrar no PSDB, Frota chamou o partido de sujo e corrupto

Frota se reuniu com dirigente do PSDB até as 23 horas de quinta-feira (15) e decidiu entrar na legenda.

Numa entrevista à Folha de S.Paulo, ele afirma que Bolsonaro é um "idiota ingrato que nada sabe", e ainda relata que a cadeira de presidente ficou grande para ele e que o atual governante do país "se lambuzou com o mel da Presidência".