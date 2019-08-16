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Prestes a entrar no PSDB, Frota chamou o partido de sujo e corrupto

As imagens estão circulando entre lideranças tucanas, que criticam a filiação de Frota, apadrinhada pelo governador João Doria (PSDB), desafeto de Alckmin

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 18:35

Publicado em 

16 ago 2019 às 18:35
O deputado federal Alexandre Frota Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados
O deputado federal Alexandre Frota, que será filiado ao PSDB nesta tarde de sexta-feira (16), chamou o partido de sujo e corrupto em vídeo gravado antes da campanha eleitoral de 2018.
No vídeo, Frota critica duramente o então pré-candidato Geraldo Alckmin (PSDB) pela aliança com partidos do centrão. Diz que o tucano "está de quatro" e outras referências. Afirma que o PSDB e o PT são igualmente corruptos, é que a sigla tucana é "suja como a bunda do PT". Frota era pré-candidato pelo PSL de Jair Bolsonaro, partido que o expulsou nesta semana.
O vídeo está circulando entre lideranças tucanas, que criticam a filiação de Frota, apadrinhada pelo governador João Doria (PSDB), desafeto de Alckmin. Alguns desses tucanos estudam entrar com uma representação contra a filiação do deputado.
Frota se reuniu com dirigente do PSDB até as 23 horas de quinta-feira (15) e decidiu entrar na legenda.
O anúncio será feito nesta sexta-feira (16), ao lado de Doria. Vão participar dele ainda o presidente nacional do partido, Bruno Araújo, e o líder da bancada da agremiação na Câmara dos Deputados, Carlos Sampaio.
Numa entrevista à Folha de S.Paulo, ele afirma que Bolsonaro é um "idiota ingrato que nada sabe",  e ainda relata que a cadeira de presidente ficou grande para ele e que o atual governante do país "se lambuzou com o mel da Presidência".

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