Preso em Vitória, presidente do Banestes será levado para Brasília

O presidente do Banestes, Vasco Cunha Gonçalves, foi preso nesta terça-feira (29), em Vitória, por agentes da Polícia Federal lotados no Espírito Santo. Eles cumpriram mandado de prisão expedido pela Justiça Federal de Brasília. De acordo com fontes consultadas pela reportagem do Gazeta Online, a prisão ocorreu no bairro Barro Vermelho. Gonçalves deve ser levado para Brasília até a noite desta terça.
A informação é que ele estaria na sede da PF em São Torquato, Vila Velha. A Superintendência da Polícia Federal no Estado disse que não está autorizada a repassar informações sobre o caso, o que fica a cargo do Ministério Público Federal em Brasília. A Operação Circus Maximus apura, entre outros fatos, pagamento de propina a ex-integrantes do Banco de Brasília (BRB), que já foi presidido por Vasco Cunha Gonçalves.
O MPF informou apenas que "a operação visa a desarticular uma organização criminosa instalada no Banco de Brasília (BRB) que, desde 2014, vem praticando, junto com empresários e agentes financeiros autônomos, crimes contra o sistema financeiro, corrupção, lavagem de dinheiro, gestão temerária, entre outros".
Ainda de acordo com nota enviada pela procuradoria, são "executados mandados de prisão temporária e preventiva, além de busca e apreensão de documentos, aparelhos eletrônicos e telefones celulares em endereços comerciais e residenciais no Distrito Federal, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo".