Preso em Vitória, presidente do Banestes será levado para Brasília

A informação é que ele estaria na sede da PF em São Torquato, Vila Velha. A Superintendência da Polícia Federal no Estado disse que não está autorizada a repassar informações sobre o caso, o que fica a cargo do Ministério Público Federal em Brasília. Aapura, entre outros fatos, pagamento de propina a ex-integrantes do Banco de Brasília (BRB), que já foi presidido por Vasco Cunha Gonçalves.