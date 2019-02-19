Presidente estadual do PRB ganha poderes na Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa aprovou, nesta segunda-feira (18), um projeto de resolução que autoriza o presidente da Casa a delegar poderes ao diretor-geral. A justificativa para a medida foi a de dar mais agilidade aos procedimentos administrativos.
“A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, visando a assegurar maior rapidez e objetividade das decisões, e situá-las na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender”, diz o texto da proposta.
O presidente da Casa é o deputado estadual
(
). O diretor-geral é
, presidente estadual do partido dele.
Três deputados votaram contra o projeto: Luciano Machado (PV), Iriny Lopes (PT) e Sergio Majeski (PSB). “Entendo a justificativa de agilizar. No entanto, o texto deixa uma amplitude muito grande sobre o que pode ou não ser delegado ao diretor-geral. Sem justificativa melhor, votarei contrário ao projeto”, disse o socialista.