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Projeto aprovado

Presidente estadual do PRB ganha poderes na Assembleia Legislativa

Roberto Carneiro é diretor-geral da Casa de Leis, presidida por correligionário
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

19 fev 2019 às 12:25

Publicado em 19 de Fevereiro de 2019 às 12:25

Roberto Carneiro é presidente estadual do PRB e diretor-geral da Assembleia Crédito: Gazeta Online
A Assembleia Legislativa aprovou, nesta segunda-feira (18), um projeto de resolução que autoriza o presidente da Casa a delegar poderes ao diretor-geral. A justificativa para a medida foi a de dar mais agilidade aos procedimentos administrativos.
“A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, visando a assegurar maior rapidez e objetividade das decisões, e situá-las na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender”, diz o texto da proposta.
O presidente da Casa é o deputado estadual
Erick Musso
(
PRB
). O diretor-geral é
Roberto Carneiro
, presidente estadual do partido dele.
Três deputados votaram contra o projeto: Luciano Machado (PV), Iriny Lopes (PT) e Sergio Majeski (PSB). “Entendo a justificativa de agilizar. No entanto, o texto deixa uma amplitude muito grande sobre o que pode ou não ser delegado ao diretor-geral. Sem justificativa melhor, votarei contrário ao projeto”, disse o socialista.

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