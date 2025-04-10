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Poder Legislativo

Presidente de Câmara pede gabinete espiritual em cidade do ES

Na justificativa da proposta ao Executivo municipal, o vereador argumenta que o cuidado espiritual é uma ferramenta importante de fortalecimento da comunidade

Publicado em 10 de Abril de 2025 às 17:05

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

10 abr 2025 às 17:05
Matéria especial sobre ferrovias
Vista aérea de Muqui Crédito: Fernando Madeira
O presidente da Câmara de Vereadores de Muqui, Tiago Fernandes da Costa (Republicanos), protocolou na Casa de Leis uma indicação ao prefeito da cidade, Sérgio Luiz Anequim (PL), pedindo a criação de um "gabinete de assistência espiritual para os servidores e moradores da cidade". A solicitação foi registrada no Legislativo do município do Sul do Espírito Santo em 6 de março deste ano.
Na justificativa da proposta ao Executivo municipal, o vereador argumenta que o cuidado espiritual é uma ferramenta importante de fortalecimento da comunidade, além de ajudar no enfrentamento de dificuldades sociais e emocionais.
Ainda de acordo com o presidente da Câmara de Muqui, na justificativa da indicação, o local estaria aberto ao acolhimento e à orientação de qualquer pessoa, independentemente da crença religiosa.
"O Gabinete Pastoral terá a finalidade de prestar suporte eclesiástico a servidores públicos, cidadãos em situação de fragilidade e outros que necessitem de apoio espiritual. Ademais, poderá atuar em parceria com instituições religiosas e organizações sociais, na promoção do bem-estar da comunidade", afirma o vereador na justificativa.
A reportagem tenta contato com a prefeitura para saber se o pedido do vereador foi atendido. 

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