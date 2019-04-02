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Santo André

Prefeitura descarta meningite como causa da morte de neto de Lula

Arthur Araújo Lula da Silva morreu no dia 1º de março

Publicado em 02 de Abril de 2019 às 11:36

Publicado em 

02 abr 2019 às 11:36
Morte do neto de Lula não foi causada por meningite Crédito: Reprodução/Redes sociais
A Prefeitura de Santo André confirmou nesta segunda-feira (1º) que a morte de um neto de sete anos do ex-presidente Lula não foi causada por meningite, conforme divulgado por hospital à época. 
Arthur Araújo Lula da Silva deu entrada às 7h20 de 1º de março no Hospital Bartira, da rede D'Or, com quadro instável, segundo boletim médico divulgado pela instituição. O quadro se agravou, e a criança morreu às 12h36 do mesmo dia.
De acordo com a nota da prefeitura, logo após a morte do menino, a Secretaria de Saúde local encaminhou amostras coletadas no hospital para análise e confirmação do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. 
> Lula promete a neto provar que não é ladrão, diz Ivan Valente
Ainda segundo a prefeitura, os exames descartaram "meningite, meningite meningocócica e meningococcemia".
"Todos os procedimentos de proteção e profilaxia dos comunicantes foram realizados seguindo os protocolos do Ministério da Saúde. Informações adicionais relacionadas ao caso dependem de autorização expressa da família da criança", diz a nota da prefeitura.
Procurada no fim de semana, a família do ex-presidente não quis se pronunciar a respeito da causa da morte de Arthur.

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