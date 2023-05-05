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Projeto de lei

Prefeitura da Serra anuncia aumento de 5,78% a 11 mil servidores

Se aprovado pela Câmara de Vereadores na próxima segunda-feira (5), reajuste será pago retroativamente ao mês de maio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2023 às 11:43

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 11:43

Prefeitura da Serra vai enviar para a Câmara Municipal um projeto de lei para conceder reajuste salarial de 5,78% aos servidores públicos da cidade a partir de 1º de maio deste ano. O reajuste não inclui o salário do prefeito e do vice-prefeito.
O projeto será avaliado pelos vereadores em regime de urgência, segundo o Executivo municipal, e deve ser votado na próxima segunda-feira (8). Atualmente, a prefeitura tem cerca de 11 mil servidores ativos.
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Prédio da Prefeitura da Serra Crédito: Divulgação
O reajuste é válido para vencimentos, salários e subsídios dos servidores ocupantes de cargos e empregos públicos da administração direta e autárquica do Poder Executivo do município da Serra, além de ser extensivo aos proventos de aposentadoria e pensões regidos pelo artigo 7° da Emenda Constitucional n° 41/2003.
De acordo com o PL, o percentual de 5,78% é referente ao acumulado do IPCA-E no ano de 2022.
Segundo o prefeito Sérgio Vidigal (PDT), o reajuste proposto está dentro das condições financeiras e orçamentárias vigentes para o exercício, isso sem comprometer o equilíbrio fiscal do município. Com isso, a prefeitura "continuará entregando serviços públicos de qualidade, com seu quadro funcional devidamente valorizado”, enfatiza.
O reajuste proposto neste ano é cerca de metade do concedido no ano passado. Em abril de 2022, a Câmara aprovou reajuste anual de 10,06% nos salários dos servidores, pagos em duas fases: 5% em maio e 5,06% em novembro naquele ano.
* Com informações da Prefeitura da Serra

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