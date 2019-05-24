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Mudança na prefeitura

Prefeito em exercício de Presidente Kennedy exonera secretários

Os exonerados são investigados em esquema de corrupção e recebimento de propina

Publicado em 

24 mai 2019 às 14:35

Publicado em 24 de Maio de 2019 às 14:35

Dorlei Fontão (PSD) é o prefeito em exercício de Presidente Kennedy Crédito: Carlos Alberto Silva
Três secretários que já haviam sido afastados dos cargos desde que a Operação Rubi foi deflagrada em Presidente Kennedy, no Litoral Sul foram exonerados. Dois continuam presos. Os substitutos para duas pastas já foram nomeados. A operação deflagrada pelo Ministério Público, investiga um esquema de corrupção e recebimento de propina, envolvendo a administração da cidade e uma empresa de limpeza. 
A exoneração ocorreu no final da tarde desta quinta-feira (24). Os afastados são o secretário de Desenvolvimento Econômico José Augusto de Paiva, o de Assistência Social Leandro Costa Rainha; e o de Obras Miguel Ângelo. José Augusto e Leandro Rainha permanecem detidos, assim como a prefeita Amanda Quinta Rangel (PSDB).
>STJ mantém prisão preventiva de Amanda Quinta e secretário
>Ministério Público denuncia Amanda Quinta por esquema de corrupção
O prefeito em exercício Dorlei Fontão (PSD) também cumpriu uma determinação judicial para extinção de dez cargos de Gerente Regional, os chamados "prefeitinhos". Com isso, nove exonerações foram assinadas por ele, também na quinta-feira, já que dos dez cargos, nove estavam ocupados, e a modificação no organograma da prefeitura, extinguindo os cargos, foi encaminhada para a Câmara Municipal.
No lugar de José Augusto assume a pasta do Desenvolvimento Econômico Josélio Altoé. Na Assistência Social, a interina é Rejane Fernandes das Neves. O novo titular da Secretaria de Obras será anunciado na próxima semana.
A exoneração, de acordo com a administração, foi necessária porque apesar de José Augusto e Leandro Rainha terem sido presos, eles estavam apenas afastados de suas funções por 60 dias, mas com os vencimentos mantidos pela Justiça. Miguel foi afastado, pelo mesmo prazo.

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