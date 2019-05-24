Prefeito em exercício de Presidente Kennedy exonera secretários

Dorlei Fontão (PSD) é o prefeito em exercício de Presidente Kennedy Crédito: Carlos Alberto Silva

Os substitutos para duas pastas já foram nomeados. A operação deflagrada pelo Ministério Público, investiga um esquema de corrupção e recebimento de propina, envolvendo a administração da cidade e uma empresa de limpeza. Três secretários que já haviam sido afastados dos cargos desde que a Operação Rubi foi deflagrada em Presidente Kennedy, no Litoral Sul foram exonerados. Dois continuam presos.A operação deflagrada pelo Ministério Público, investiga um esquema de corrupção e recebimento de propina, envolvendo a administração da cidade e uma empresa de limpeza.

A exoneração ocorreu no final da tarde desta quinta-feira (24). Os afastados são o secretário de Desenvolvimento Econômico José Augusto de Paiva, o de Assistência Social Leandro Costa Rainha; e o de Obras Miguel Ângelo. José Augusto e Leandro Rainha permanecem detidos, assim como a prefeita Amanda Quinta Rangel (PSDB).

O prefeito em exercício Dorlei Fontão (PSD) também cumpriu uma determinação judicial para extinção de dez cargos de Gerente Regional, os chamados "prefeitinhos". Com isso, nove exonerações foram assinadas por ele, também na quinta-feira, já que dos dez cargos, nove estavam ocupados, e a modificação no organograma da prefeitura, extinguindo os cargos, foi encaminhada para a Câmara Municipal.

No lugar de José Augusto assume a pasta do Desenvolvimento Econômico Josélio Altoé. Na Assistência Social, a interina é Rejane Fernandes das Neves. O novo titular da Secretaria de Obras será anunciado na próxima semana.