Prefeito em exercício de Brejetuba nomeia quatro novos secretários

Após a demissão em massa de secretários e de outros funcionários de cargos comissionados da Prefeitura de Brejetuba, o prefeito em exercício do município, Samuel Quirino de Oliveira (PSDB), deu início ao processo de novas nomeações para os cargos esvaziados nesta terça-feira (28). A prefeitura garante que os serviços à população não serão prejudicados. de cargos comissionados da Prefeitura de Brejetuba, o prefeito em exercício do município,(PSDB), deu início ao processo de novas nomeações para os cargos esvaziados nesta terça-feira (28). A prefeitura garante que os serviços à população não serão prejudicados.

Quatro nomes já foram anunciados e devem ocupar suas novas cadeiras a partir desta quarta-feira (29). Vinícius José da Silva , com formação em Educação Física, assumirá a secretaria de Educação, enquanto Jaqueline Págio , que trabalhava como auxiliar administrativa da prefeitura, se tornará a chefe do setor de Recursos Humanos.

Os outros dois nomes ocuparão as pastas interinamente. São eles: Josimar Benício dos Santos , que acumulará as secretarias de Meio Ambiente e de Agricultura, e Cláudio Adão Cabral , que comandará a secretaria de Administração e Finanças.

Samuel Quirino assumir a prefeitura no lugar do prefeito eleito João do Carmo (PV). João Lourenço, como é mais conhecido, foi afastado do cargo pela Câmara Municipal e é alvo de uma comissão processante criada pelos vereadores para avaliar sua conduta. A série de pedidos de exoneração, que começou com as demissões dos secretários municipais, ocorreu quatro dias após(PV). João Lourenço, como é mais conhecido, foi afastado do cargo pela Câmara Municipal e é alvo de uma comissão processante criada pelos vereadores para avaliar sua conduta.

o prefeito chegou a ser preso após disparar cinco vezes contra um ônibus que furou um bloqueio durante a greve dos caminhoneiros. Em maio do ano passado,após disparar cinco vezes contra um ônibus que furou um bloqueio durante a greve dos caminhoneiros.

mais dez funcionários de outros níveis da administração, como a chefia da Atenção Primária de Saúde, deixaram seus cargos à disposição. Os secretários, que são ligados a João Lourenço, acusam Quirino de traição em função de exonerações feitas a pedido do novo prefeito. Na manhã desta terça-feira, a série de demissões continuou, sendo quede outros níveis da administração, como a chefia da Atenção Primária de Saúde, deixaram seus cargos à disposição.