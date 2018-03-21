Prefeito de Colatina e Paulo Hartung dançam juntos em Vitória

O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (PMDB), protagonizou uma cena de dança em meio a um evento da Secretaria de Estado de Esportes (Sesport), em Vitória, na tarde desta quarta-feira (21). O governador Paulo Hartung, também do PMDB, foi, digamos, um coadjuvante e também chacoalhou o esqueleto ao som de "Twist and Shout", dos Beatles. Os deputados estaduais José Esmeraldo (PMDB) e Nunes (PT) aplaudiram.
A banda do Exército se apresentava na cerimônia para entrega de uniformes para os participantes do Campeonato de Futebol Rural. O evento foi realizado no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, em Bento Ferreira.
No vídeo, aparecem Meneguelli, Hartung, Esmeraldo e Nunes. Mas, em outro momento, o deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD) também arriscou alguns passos.
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A DANÇA DO NATAL
Em dezembro do ano passado, Hartung já havia dançado. Foi em um evento de Natal em frente ao Palácio Anchieta.
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