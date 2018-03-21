Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Prefeito de Colatina e Paulo Hartung dançam juntos em Vitória

A banda do Exército se apresentava na cerimônia para entrega de uniformes para os participantes do Campeonato de Futebol Rural.

Publicado em 21 de Março de 2018 às 20:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 20:54
O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (PMDB), protagonizou uma cena de dança em meio a um evento da Secretaria de Estado de Esportes (Sesport), em Vitória, na tarde desta quarta-feira (21). O governador Paulo Hartung, também do PMDB, foi, digamos, um coadjuvante e também chacoalhou o esqueleto ao som de "Twist and Shout", dos Beatles. Os deputados estaduais José Esmeraldo (PMDB) e Nunes (PT) aplaudiram. 
A banda do Exército se apresentava na cerimônia para entrega de uniformes para os participantes do Campeonato de Futebol Rural. O evento foi realizado no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, em Bento Ferreira. 
No vídeo, aparecem Meneguelli, Hartung, Esmeraldo e Nunes. Mas, em outro momento, o deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD) também arriscou alguns passos.
ASSISTA
 
A DANÇA DO NATAL
Em dezembro do ano passado, Hartung já havia dançado. Foi em um evento de Natal em frente ao Palácio Anchieta
REVEJA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Batizado da coelha, onde Wanessa e Bruno aparecem juntos
Wanessa Camargo assume namoro no batizado da coelha de Nicole Bals; conheça o ator
Bandeira do Brasil, símbolo de patriotismo
Agora vai! Cidade no Espírito Santo cria o seu “Dia do Patriota”
Imagem de destaque
Hemorroidas, fissuras e fístulas: 5 pontos essenciais para entender as condições

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados