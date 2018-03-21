Prefeito de Colatina e Paulo Hartung dançam juntos em Vitória

O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (PMDB), protagonizou uma cena de dança em meio a um evento da Secretaria de Estado de Esportes (Sesport), em Vitória, na tarde desta quarta-feira (21). O governador Paulo Hartung, também do PMDB, foi, digamos, um coadjuvante e também chacoalhou o esqueleto ao som de "Twist and Shout", dos Beatles. Os deputados estaduais José Esmeraldo (PMDB) e Nunes (PT) aplaudiram.