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Suspeito de rachid

PRB se manifesta sobre vereador alvo de operação em Vila Velha

Osvaldo Maturano é alvo da Operação Endosso, suspeito de pegar para si parte do salário de seus funcionários da Câmara de Vila Velha
Maíra Mendonça

Maíra Mendonça

Publicado em 

19 jul 2019 às 22:07

Publicado em 19 de Julho de 2019 às 22:07

O vereador de Vila Velha Osvaldo Maturano durante sessão na Câmara Crédito: Facebook Osvaldo Maturano
O PRB, partido do qual o vereador de Vila Velha Osvaldo Maturano faz parte, divulgou uma nota a respeito do suposto envolvimento do político em um esquema de rachid que é investigado pela Polícia Federal a partir da Operação Endosso.
"O Partido Republicano Brasileiro (PRB) esclarece que, dentro dos ideais republicanos, não comunga com nenhum tipo de postura indevida de seus membros. Aguardamos a apuração dos fatos pela Justiça antes de tomarmos as providências necessárias", informou o documento assinado pelo presidente regional da sigla, Roberto Carneiro.
Carneiro está em viagem no Rio de Janeiro, mas reiterou que ao final da apuração dos fatos, o partido se reunirá e tomará as devidas providências.
ENTENDA
Osvaldo Maturano foi alvo de uma operação da Polícia Federal realizada nesta sexta-feira (19) em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público estadual (MPES).
Na chamada Operação Endosso, Maturano é suspeito de praticar o crime de rachid, ou seja, de exigir parte do salário de seus funcionários como forma de mantê-los nos cargos. Elementos colhidos na investigação indicam que alguns assessores devolviam a ele parte da remuneração que recebiam da Câmara Municipal de Vila Velha.
Procurado pela reportagem, o vereador negou o crime e afirmou que está muito tranquilo.

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