Por precaução, Cachoeiro suspende contrato com investigada por cartel

Sede da prefeitura de Cachoeiro Crédito: Divulgação

suspender o início da execução dos serviços de portaria e vigilância que seriam prestados por uma das empresas alvo da A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim decidiu, por precaução,o início da execução dos serviços de portaria e vigilância que seriam prestados por uma das empresas alvo da Operação Assepsia , do Ministério Público Estadual ( MPES ), em prédios administrativos da cidade.

O contrato entre Cachoeiro e a Serdel Serviços e Conservação LTDA havia sido celebrado no dia 2 de abril. De acordo com o Portal da Transparência do município, seriam pagos cerca de R$ 8,6 milhões pelo serviço.

A GAZETA. Cachoeiro de Itapemirim A prefeitura tomou conhecimento da investigação por meio de. Cachoeiro de Itapemirim não apareceu na apuração como uma área de atuação do suposto cartel . A denúncia do MPES mencionou outras quatro cidades: Serra, Cariacica, Barra de São Francisco e Marechal Floriano.

"(A prefeitura) tomou ciência da decisão liminar proferida nestes autos por meio de notícia veiculada no jornal A GAZETA de 4 de abril, razão pela qual deliberou por suspender o início da execução dos serviços contratados", informou a Procuradoria do município ao juiz Mário da Silva Nunes Neto.

Na decisão que determinou o bloqueio de bens das empresas, o magistrado também pediu para que o MPES informasse com quais órgãos as empresas têm contratos, "para fins de notificação quanto à proibição das requeridas participarem de novos procedimentos licitatórios e celebrarem novos contratos no Estado".

De acordo com a investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado ( Gaeco ), do MPES, empresas simularam competição em pregão da Secretaria Estadual de Educação, em 2016. As vencedoras foram as que já prestavam o serviço por meio de contratos emergenciais.

EMPRESA DIZ RESPEITAR DECISÃO

O advogado que representa a Serdel, Gustavo Varella, informou que a empresa lamenta a não formalização do contrato com a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, mas que respeita a decisão do município.

"Muito embora a empresa lamente a não formalização, como também lamenta ter sido incluída nessa ação porque, reforço, a empresa não tem nenhum tipo de relacionamento com ilicitude e isso ficará provado, ela compreende a postura do município de Cachoeiro, que deu interpretação mais larga à liminar proferida contra as empresas. Muito embora não tenha nada a ver com a ação, resolveu ele próprio se precaver. É natural", avaliou o advogado.